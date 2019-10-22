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Общество | В новом сквере в Чемодановке хотят установить фонтан

22.10.2019|11:53
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Благоустройство Чемодановки нужно продолжать. Так считает губернатор Иван Белозерцев, побывавший в селе во вторник, 22 октября.

Во дворах нескольких многоквартирных домов уже заасфальтировали пешеходные зоны, туда провели освещение.

На улице Спортивной, напротив ДК «Юбилейный», по просьбе жителей создали сквер. На месте зарослей появились дорожки, скамейки для отдыха, спортивные сооружения. Также рассматривается возможность установить фонтан.

Кроме того, на нескольких улицах налаживается система водоснабжения. На Кузнецова пробурили артезианскую скважину и установили новую водонапорную башню.

«После анализа, который завершится на этой неделе, вода будет подана населению. К центральному водопроводу будет также подключена улица Самарская, на которой проживают более 500 человек. Разрабатывается документация для водоснабжения улицы Заречной. Оно будет организовано в следующем году», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В общем на благоустройство и создание инфраструктуры села в 2019 году направили почти 90 миллионов рублей.

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость|22.10.2019 12:01|

Опять фонтан? В Пензе уже построили и на Московской, и плавучие на Суре... Набережную-то когда достроят?

Гость|22.10.2019 12:07|

Даёшь аквапарк))))))))

Гость|22.10.2019 12:13|

penzainform.ru писал(a):

Так считает губернатор Иван Белозерцев, побывавший в селе во вторник, 22 октября.
Раньше надо было там бывать, еще до всяких межнациональных конфликтов. Поздно губернатор - поздно - Чемоданоского пятна тебе еже не смыть.

Гость|22.10.2019 12:14|

Грязь развезли, ходить невозможно. Дорожки все попроседали... Одни отчеты...

Гость|22.10.2019 12:18|

А из фонтану, кленовый сироп будет течь?

Гость|22.10.2019 12:22|

Гость писал(a):

Даёшь аквапарк))))))))
Именно в чемодановке. Полный спектр услуг. Нью-Чумодан! ТБО, погост, крематорий, вонючий курятник, приволжский хаб скорости, еще и аквапарк!

Гость|22.10.2019 12:27|

Гость писал(a):

было там бывать, еще до всяких межнациональных конфликтов.

А что за межнациональный конфликт? Где?

Гость|22.10.2019 13:02|

Да уж, именно фонтана Чемодановке не хватает.

Гость|22.10.2019 13:10|

Лучше бы Чемодановское кладбище облагородили вместе с городской свалкой. Порой и не поймешь: где свалка, а где кладбище в Чемодановке

Гость|22.10.2019 13:12|

Фонтан должен изображать самого Иван Александрыча фонтанирующего свежими идеями и мудрыми высказываниями.

Гость|22.10.2019 13:30|

КРЕМАТОРИЙ БЫСТРЕЙ ОТКРЫВАЙТЕ,НЕТ СИЛ ЖДАТЬ.

Имя: Гость
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