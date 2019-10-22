22.10.2019 | 11:53

Благоустройство Чемодановки нужно продолжать. Так считает губернатор Иван Белозерцев, побывавший в селе во вторник, 22 октября.

Во дворах нескольких многоквартирных домов уже заасфальтировали пешеходные зоны, туда провели освещение.

На улице Спортивной, напротив ДК «Юбилейный», по просьбе жителей создали сквер. На месте зарослей появились дорожки, скамейки для отдыха, спортивные сооружения. Также рассматривается возможность установить фонтан.

Кроме того, на нескольких улицах налаживается система водоснабжения. На Кузнецова пробурили артезианскую скважину и установили новую водонапорную башню.

«После анализа, который завершится на этой неделе, вода будет подана населению. К центральному водопроводу будет также подключена улица Самарская, на которой проживают более 500 человек. Разрабатывается документация для водоснабжения улицы Заречной. Оно будет организовано в следующем году», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В общем на благоустройство и создание инфраструктуры села в 2019 году направили почти 90 миллионов рублей.