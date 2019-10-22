Школьники из Верхней Елюзани после «Дизель-Арены» приехали на экскурсию в музей спорта Пензенской области. Такую развлекательную познавательную программу специально приготовили для учащихся региона.
«Накануне осенних каникул мы все школы приглашаем на комбинированную акцию «Мы с катка пришли в музей», - пояснил заведующий музеем Александр Еременко.
Уютно расположившись на зеленом ковре, дети слушали о достижениях атлетов региона на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Чтобы школьники не заскучали, экскурсия задумана в форме квест-игры.
Ребята приехали в Пензу не с пустыми руками.
Свитер игрока ярославского «Локомотива» с номером 88 займет почетное место в экспозиции музея, посвященной хоккею и людям, которые прославили Пензенский край в этом виде спорта.