22.10.2019 | 16:54

Школьники из Верхней Елюзани после «Дизель-Арены» приехали на экскурсию в музей спорта Пензенской области. Такую развлекательную познавательную программу специально приготовили для учащихся региона.

«Накануне осенних каникул мы все школы приглашаем на комбинированную акцию «Мы с катка пришли в музей», - пояснил заведующий музеем Александр Еременко.

Уютно расположившись на зеленом ковре, дети слушали о достижениях атлетов региона на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Чтобы школьники не заскучали, экскурсия задумана в форме квест-игры.

Ребята приехали в Пензу не с пустыми руками.

Свитер игрока ярославского «Локомотива» с номером 88 займет почетное место в экспозиции музея, посвященной хоккею и людям, которые прославили Пензенский край в этом виде спорта.