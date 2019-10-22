Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|22 окт 2019|19:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
  71.57  |  $  64.24

Общество | Пензенским школьникам предлагается пройти с катка в музей

22.10.2019|16:54
Печать

Школьники из Верхней Елюзани после «Дизель-Арены» приехали на экскурсию в музей спорта Пензенской области. Такую развлекательную познавательную программу специально приготовили для учащихся региона.

«Накануне осенних каникул мы все школы приглашаем на комбинированную акцию «Мы с катка пришли в музей», - пояснил заведующий музеем Александр Еременко.

Уютно расположившись на зеленом ковре, дети слушали о достижениях атлетов региона на соревнованиях всероссийского и международного уровня. Чтобы школьники не заскучали, экскурсия задумана в форме квест-игры.

Ребята приехали в Пензу не с пустыми руками.

Свитер игрока ярославского «Локомотива» с номером 88 займет почетное место в экспозиции музея, посвященной хоккею и людям, которые прославили Пензенский край в этом виде спорта.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!