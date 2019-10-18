18.10.2019 | 16:09

В Наровчатском районе получение архивных справок обернулось для двух однофамильцев путаницей.

Оба мужчины - полные тезки, живут в одном селе, а также родились в один год. При этом однофамильцы работали на одном предприятии: первый - слесарем на ферме, второй - строителем.

Сотрудники для различения мужчин придумали им прозвища: одного назвали Чери, другого - Лагарь.

В 2019 году сельчане достигли пенсионного возраста, им потребовались справки для подтверждения стажа и размера заработка. Дело закончилось гражданскими исками.

«Суд выявил принадлежность архивных справок однофамильцам и посчитал установленным факт принадлежности заявителям спорных справок о периодах работы и размере заработной платы», - сообщили в пресс-службе Наровчатского суда Пензенской области.