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Общество | В Наровчатском районе запутались при выдаче справок однофамильцам

18.10.2019|16:09
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В Наровчатском районе получение архивных справок обернулось для двух однофамильцев путаницей.

Оба мужчины - полные тезки, живут в одном селе, а также родились в один год. При этом однофамильцы работали на одном предприятии: первый - слесарем на ферме, второй - строителем.

Сотрудники для различения мужчин придумали им прозвища: одного назвали Чери, другого - Лагарь.

В 2019 году сельчане достигли пенсионного возраста, им потребовались справки для подтверждения стажа и размера заработка. Дело закончилось гражданскими исками.

«Суд выявил принадлежность архивных справок однофамильцам и посчитал установленным факт принадлежности заявителям спорных справок о периодах работы и размере заработной платы», - сообщили в пресс-службе Наровчатского суда Пензенской области.

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Гость|18.10.2019 16:32|

Это Наровчат- Карл. Хорошо жён не поменяли

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