Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|14:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.29  |  $  64.17

Общество | В Пензенской области выбрали народного участкового

17.10.2019|14:40
Печать

В Пензенской области выбрали победителя конкурса «Народный участковый - 2019». Им стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Бессоновскому району Игорь Герасимов.

В конкурсе, стартовавшем 11 сентября, приняли участие 28 правоохранителей, он проходил в два этапа. Свой голос за того или иного правоохранителя жители региона могли отдать на официальном сайте УМВД России по Пензенской области.

«В органах внутренних дел Игорь Герасимов служит уже десять лет – пошел по стопам отца. Долгое время работал во вневедомственной охране, выезжал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ. Три года назад ему предложили стать участковым уполномоченным. Игорь Герасимов согласился, о чем, как он сам говорит, ни разу не пожалел», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На территории, за которую отвечает страж правопорядка, находится частный сектор, сельская школа, многоквартирные дома и ряд предприятий. Проживают там 3 500 человек.

Игорь Герасимов представит Пензенского область на третьем, всероссийском этапе конкурса. Голосование будет проходить с 1 по 10 ноября.

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!