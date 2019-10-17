17.10.2019 | 14:40

В Пензенской области выбрали победителя конкурса «Народный участковый - 2019». Им стал старший участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Бессоновскому району Игорь Герасимов.

В конкурсе, стартовавшем 11 сентября, приняли участие 28 правоохранителей, он проходил в два этапа. Свой голос за того или иного правоохранителя жители региона могли отдать на официальном сайте УМВД России по Пензенской области.

«В органах внутренних дел Игорь Герасимов служит уже десять лет – пошел по стопам отца. Долгое время работал во вневедомственной охране, выезжал в длительную служебную командировку на Северный Кавказ. Три года назад ему предложили стать участковым уполномоченным. Игорь Герасимов согласился, о чем, как он сам говорит, ни разу не пожалел», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

На территории, за которую отвечает страж правопорядка, находится частный сектор, сельская школа, многоквартирные дома и ряд предприятий. Проживают там 3 500 человек.

Игорь Герасимов представит Пензенского область на третьем, всероссийском этапе конкурса. Голосование будет проходить с 1 по 10 ноября.