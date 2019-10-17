17.10.2019 | 13:43

Управление МВД России по Пензенской области объявило конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Он приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который россияне отмечают 10 ноября. Показать свой художественный талант предлагается детям в возрасте от 6 до 14 лет.

«Целью конкурса является повышение престижа службы в органах правопорядка и развитие творческого потенциала юных участников», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На отборочном этапе конкурсантов поделят на три возрастные категории: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет. Участники должны принести свои работы в отдел информации и общественных связей регионального УМВД, который находится на улице Пушкина, 159.

Принимать рисунки будут до 5 ноября.

«Победители конкурса представят Пензенскую область на всероссийском этапе», - добавили в пресс-службе ведомства.