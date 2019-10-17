Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|17 окт 2019|14:47
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
  71.29  |  $  64.17

Общество | Дети пензенских полицейских нарисуют мам и пап за работой

17.10.2019|13:43
Печать

Управление МВД России по Пензенской области объявило конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции».

Он приурочен ко Дню сотрудника органов внутренних дел, который россияне отмечают 10 ноября. Показать свой художественный талант предлагается детям в возрасте от 6 до 14 лет.

«Целью конкурса является повышение престижа службы в органах правопорядка и развитие творческого потенциала юных участников», - сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На отборочном этапе конкурсантов поделят на три возрастные категории: от 6 до 8 лет, от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет. Участники должны принести свои работы в отдел информации и общественных связей регионального УМВД, который находится на улице Пушкина, 159.

Принимать рисунки будут до 5 ноября.

«Победители конкурса представят Пензенскую область на всероссийском этапе», - добавили в пресс-службе ведомства.

Источник — фото 58.мвд.рф
0
0
0
0
 
Гость|17.10.2019 14:18|

как их папы соседей на митинге дубинками прикладывают))

Гость|17.10.2019 14:25|

Гость писал(a):

как их папы соседей на митинге дубинками прикладывают))
Ты, мил человек, их папам первый за помощью позвонишь, если какая неприятность случится.

Гость|17.10.2019 14:30|

Наперевес с бутылками от шампанского? С противогазами в руках? С гирей и наручниками? С электрошокерами? Красиво будет,познавательно!

Гость|17.10.2019 14:44|

Гость писал(a):

Ты, мил человек, их папам первый за помощью позвонишь, если какая неприятность случится.
Это точно, все разборки начинаются с этого (заявления), а потом уже далее по инстанциям собирать бумаги, акты, отписки и т.п.

Путь "терпилы".

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!