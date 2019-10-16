16.10.2019 | 09:26

В понедельник, 14 октября, в Пензенской области стартовал первый этап выборочного наблюдения, который проводят сотрудники органов статистики.

Жителей области просят ответить на вопросы интервьюеров. Обследование касается использования жителями Пензенской области информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

В частности, будет изучаться наличие интернета в частных домах, использование пензенцами мобильных телефонов и персональных компьютеров, использование Сети для заказа товаров, получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме и влияние информационных технологий и Всемирной паутины на жизнь населения в целом.

Первый этап продлится до 20 октября. Опрос затронет жителей Пензы, Заречного, Каменки. Он также пройдет в поселке городского типа Пачелма, в селах Золотаревка (Пензенский район), Евлашево (Кузнецкий район), Орловка (Наровчатский район), Кобылкино (Каменский район), Кижеватово (Бессоновский район), Воробьевка (Шемышейский район), Демино (Неверкинский район).

С 11 по 17 ноября на вопросы интервьюеров ответят жители Пензы, Нижнего Ломова, Кузнецка, поселков городского типа Мокшан и Колышлей, сел Алексеевка (Пачелмский район), Грабово (Бессоновский район), Крутец (Колышлейский район), Сухановка (Кузнецкий район), поселка Сахзавод (Бековский район).

«Вся информация, полученная при опросе, будет храниться с соблюдением режима конфиденциальности и использоваться исключительно в целях исследования», - сообщил начальник отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Пензастата Василий Еськин.