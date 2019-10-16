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Общество | Жителей Пензенской области расспросят об использовании интернета

16.10.2019|09:26
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В понедельник, 14 октября, в Пензенской области стартовал первый этап выборочного наблюдения, который проводят сотрудники органов статистики.

Жителей области просят ответить на вопросы интервьюеров. Обследование касается использования жителями Пензенской области информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей.

В частности, будет изучаться наличие интернета в частных домах, использование пензенцами мобильных телефонов и персональных компьютеров, использование Сети для заказа товаров, получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме и влияние информационных технологий и Всемирной паутины на жизнь населения в целом.

Первый этап продлится до 20 октября. Опрос затронет жителей Пензы, Заречного, Каменки. Он также пройдет в поселке городского типа Пачелма, в селах Золотаревка (Пензенский район), Евлашево (Кузнецкий район), Орловка (Наровчатский район), Кобылкино (Каменский район), Кижеватово (Бессоновский район), Воробьевка (Шемышейский район), Демино (Неверкинский район).

С 11 по 17 ноября на вопросы интервьюеров ответят жители Пензы, Нижнего Ломова, Кузнецка, поселков городского типа Мокшан и Колышлей, сел Алексеевка (Пачелмский район), Грабово (Бессоновский район), Крутец (Колышлейский район), Сухановка (Кузнецкий район), поселка Сахзавод (Бековский район).

«Вся информация, полученная при опросе, будет храниться с соблюдением режима конфиденциальности и использоваться исключительно в целях исследования», - сообщил начальник отдела статистики труда, уровня жизни, образования и науки Пензастата Василий Еськин.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|16.10.2019 09:47|

penzainform.ru писал(a):

будет изучаться наличие интернета в частных домах, использование пензенцами мобильных телефонов и персональных компьютеров, использование Сети
Эт чо, будут в дома вламываться и смотреть содержимое компов и на улице останавливать для шмона гаджетов?

Гость|16.10.2019 09:50|

Гость писал(a):

Эт чо, будут в дома вламываться и смотреть содержимое компов и на улице останавливать для шмона гаджетов?
Медленным, но верным курсом к этому идем, даварищи.

Гость|16.10.2019 09:53|

Узбагойтесь. Статистику собирают. Лично я без интернета никуда, и работа там, и новости, и все остальное. Отключат - уеду туда, где он есть.

Гость|16.10.2019 09:55|

Гость писал(a):

Лично я без интернета никуда
В туалет с планшетом ходишь?

Гость|16.10.2019 09:55|

Ничего,все не уедете.

Гость|16.10.2019 09:58|

В туалет с планшетом ходишь?

Раньше с газетой ходил, сейчас со смартом, планшет большой, неудобно, с ним на диване экспертизу провожу))

Гость|16.10.2019 09:59|

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Лично я без интернета никуда
В туалет с планшетом ходишь?
В 20 веке с газетой. С самой тиражной.

Имя: Гость
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