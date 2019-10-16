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Общество | В Пензе для заключенных провели шахматный турнир

16.10.2019|09:33
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В исправительной колонии № 7 в Пензе провели турнир по шахматам среди осужденных.

ИК-7 - колония общего режима, расположенная на проспекте Победы. В ней отбывают наказание мужчины, неоднократно приговоренные к лишению свободы.

В качестве судьи на мероприятие пригласили кандидата в мастера спорта по шахматам Андрея Петропаловского. Он рассказал осужденным об истории игры, провел мастер-класс и напомнил основные правила состязаний.

Турнир прошел по круговой системе. Лучшие смогли сразиться с приглашенным гостем. Всем победителям вручили грамоты и сладкие подарки.

«Во всех исправительных колониях активно развивается проведение шахматных турниров, соревнований. Осужденные, имеющие навыки игры, с желанием принимают в них участие, к проведению этих игр привлекаются известные шахматисты Пензенской области», - отметил начальник отдела регионального УФСИН Павел Стариков. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Ранее в колонии № 7 прошли соревнования по армрестлингу среди осужденных, а в колонии-поселении № 12 организовали турнир по бильярду для сотрудников учреждения.

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