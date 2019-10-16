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Общество | Пензенские полицейские вернулись из командировки на Северный Кавказ

16.10.2019|15:17
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В Пензу из командировки на Северный Кавказ вернулся сводный отряд полиции.

Фаина Маркелова не видела сына полгода. Это была его первая длительная поездка.

«Всегда чувствуешь тревогу, волнение было, бессонница естественно. Ощущалось, что очень далеко уехал, хотелось видеть», - рассказала женщина.

«Хотелось бы выразить вам благодарность за то, что весь период несения вами службы по охране общественного порядка в таком особенном регионе вы показывали достойную работу», - обратился к собравшимся начальник УМВД России по Пензенской области Сергей Щеткин.

Это выводы не только начальника областного управления, но и руководства МВД России, командования временной группировки на территории Северо-Кавказского региона, а также оценка местного населения.

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