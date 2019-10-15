15.10.2019 | 14:25

В Никольске студент технологического колледжа имени А. Д. Оболенского незаконно получал пенсию по случаю потери кормильца и социальную доплату к ней.

В сентябре 2015-го он поступил в образовательное учреждение и начал получать пособие, установленное ему на период до 30 июня 2018-го.

Через год, в 2016-м, молодого человека отчислили, но управление пенсионного фонда он об этом не известил, поэтому продолжал получать деньги. В итоге переплата составила 156 тысяч 430 рублей.

Когда правда вскрылась, управление обратилось в суд с требованием взыскать с бывшего студента вышеназванную сумму. Ответчик проигнорировал заседание, и дело было рассмотрено заочно.

Служители Фемиды полностью удовлетворили иск.