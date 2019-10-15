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Общество | В Никольске экс-студент получал деньги за учебу после отчисления

15.10.2019|14:25
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В Никольске студент технологического колледжа имени А. Д. Оболенского незаконно получал пенсию по случаю потери кормильца и социальную доплату к ней.

В сентябре 2015-го он поступил в образовательное учреждение и начал получать пособие, установленное ему на период до 30 июня 2018-го.

Через год, в 2016-м, молодого человека отчислили, но управление пенсионного фонда он об этом не известил, поэтому продолжал получать деньги. В итоге переплата составила 156 тысяч 430 рублей.

Когда правда вскрылась, управление обратилось в суд с требованием взыскать с бывшего студента вышеназванную сумму. Ответчик проигнорировал заседание, и дело было рассмотрено заочно.

Служители Фемиды полностью удовлетворили иск.

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Гость|15.10.2019 15:15|

Теперь выплатят все до копеечки сам или его родственики!Не хотел учиться топал бы работать,а не жить на халяву!

Имя: Гость
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