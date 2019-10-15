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Общество | Стало известно, сколько Пенза тратит на содержание чиновников

15.10.2019|15:55
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Фонд заработной платы администрации Пензы в 2019 году составляет 79 млн 330,7 тысячи рублей. В районных администрациях - 22-25 миллионов.

Об этом рассказал депутатам Пензенской городской думы и. о. мэра Сергей Волков во вторник, 15 октября.

Речь шла о порядке установления должностных окладов, надбавок к ним, премий и других выплат главе Пензы и его заместителям, а также муниципальным служащим города.

Сергей Волков пояснил, что положение, которое определяло существующий порядок выплат, было принято в 2006 году. В соответствии с ним зарплата чиновника состоит из трех составляющих: должностного оклада, ежемесячных и других выплат.

«В среднем мы имели и имеем сейчас должностной оклад чиновника среднего звена в размере 4-5 тысяч рублей. Все остальное - ежемесячные и иные доплаты. Сотрудник, который впервые приходит на муниципальную службу, не имея высокого классного чина и длительного стажа, вынужден получать минимальное для данной должности денежное содержание», - пояснил Сергей Волков.

С 1 января 2020 года предлагается ввести новую систему оплаты труда чиновников.

«Мы предлагаем увеличить муниципальным служащим, подпадающим под действие этого положения, должностные оклады, сократив при этом ежемесячные и иные выплаты», - уточнил Сергей Волков. Он пояснил, что такая реструктуризация позволит увеличить размер пенсии за выслугу лет.

С доходами заместителей главы администрации Пензы за 2018 год можно ознакомиться здесь, со сведениями в декларациях депутатов - здесь и здесь.

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Гость|15.10.2019 16:09|

а на криворуких мутантов из "команды" дизель сколько?

Гость|15.10.2019 16:09|

А смысл? С надбавками и возможностями в дальнейшем и пенсия не нужна будет!

Гость|15.10.2019 16:09|

Свыше 100 миллионов чиновникам в разграбленном городе! А может им еще и ключи от квартир, где наши личные деньги лежат?

Гость|15.10.2019 16:12|

А скока чиновников в этих администрациях? Ну чтобы можно было прикинуть их средний годовой доход?

Гость|15.10.2019 16:14|

"Плата всем чиновникам, при выборности и сменяемости всех их в любое время, не выше средней платы хорошего рабочего".В.И.Ленин ПСС т.31.стр. 108.

Гость|15.10.2019 16:16|

Не слишком ли большая плата за то, что город стал совершенно неуправляемым? Бардак везде и во всем - в общественном транспорте, в ЖКХ...

Гость|15.10.2019 16:16|

penzainform.ru писал(a):

«В среднем мы имели и имеем сейчас должностной оклад чиновника среднего звена в размере 4-5 тысяч рублей.
Врёт, батенька. С 2016 года оклад по закону не может быть ниже величины МРОТ.

penzainform.ru писал(a):

Все остальное - ежемесячные и иные доплаты.
А вот тут кроются совсем иные суммы. Ежемесячные надбавки (премии и проч.) могут равняться до 10 окладов, кроме того квартальные и 13-ю зарплату берём в счёт тоже. Поэтому ни один "нищий" чиновник не увольняется с такого "хлебного местечка".

Гость|15.10.2019 16:36|

Сначала максиму Иванкину зарплату в 3 раза убавить, от него одни только пакости и за место работы камеры смотрит и в файсбуке постит!

Гость|15.10.2019 16:39|

Слезы наворачиваются,глядя на мои шестнадцать тысяч в месяц.

Гость|15.10.2019 16:54|

Этих бездельником нужно сократить ровно в 2 раза ! Тех котого сократили прогнать через прокуратуру (московскую) на конфискованное можно будет содержать оставшихся бездельников ещё ближайшие 10 лет !

Гость|15.10.2019 16:57|

Гость писал(a):

оставшихся бездельников
так у нас большая часть области бездельники: Чиновники, военные, милиция , росгвардия, дпс, прокуратура,охрана, пенсионеры и т.д. производства нету никакого

Гость|15.10.2019 17:02|

Гость писал(a):

пенсионеры
своё заработали

Гость писал(a):

производства нету никакого
а это да,факт.

Гость|15.10.2019 17:07|

Да начнется срач)

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