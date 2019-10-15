15.10.2019 | 15:55

Фонд заработной платы администрации Пензы в 2019 году составляет 79 млн 330,7 тысячи рублей. В районных администрациях - 22-25 миллионов.

Об этом рассказал депутатам Пензенской городской думы и. о. мэра Сергей Волков во вторник, 15 октября.

Речь шла о порядке установления должностных окладов, надбавок к ним, премий и других выплат главе Пензы и его заместителям, а также муниципальным служащим города.

Сергей Волков пояснил, что положение, которое определяло существующий порядок выплат, было принято в 2006 году. В соответствии с ним зарплата чиновника состоит из трех составляющих: должностного оклада, ежемесячных и других выплат.

«В среднем мы имели и имеем сейчас должностной оклад чиновника среднего звена в размере 4-5 тысяч рублей. Все остальное - ежемесячные и иные доплаты. Сотрудник, который впервые приходит на муниципальную службу, не имея высокого классного чина и длительного стажа, вынужден получать минимальное для данной должности денежное содержание», - пояснил Сергей Волков.

С 1 января 2020 года предлагается ввести новую систему оплаты труда чиновников.

«Мы предлагаем увеличить муниципальным служащим, подпадающим под действие этого положения, должностные оклады, сократив при этом ежемесячные и иные выплаты», - уточнил Сергей Волков. Он пояснил, что такая реструктуризация позволит увеличить размер пенсии за выслугу лет.

С доходами заместителей главы администрации Пензы за 2018 год можно ознакомиться здесь, со сведениями в декларациях депутатов - здесь и здесь.