15.10.2019 | 16:40

Пензенские поисковики вернулись из двухнедельной экспедиции, последней в 2019 году.

Они побывали в Болховском районе Орловской области, на так называемых Кривцовских высотах. Там во времена Великой Отечественной на протяжении года шли ожесточенные бои.

«Отработали вместе с позициями 65 метров окопов - вырыли сами. Задача была найти позиции, найдено и поднято пять бойцов. К сожалению, ни медальонов, ни личных вещей возле них не было», - рассказал руководитель поискового отряда Константин Агапиев.

В группу входило 16 человек - представители разных пензенских отрядов.

Никита Обуховский впервые трудился на полях былых сражений. Парень сделал несколько находок.

«Особо ценная - снаряд РС-6, получается, он попал тогда в траншею, немецкий. Откопали его в районе метра. Вахта мне понравилась, я как раз люблю тематику выживания и археологию, поэтому сюда и пришел», - отметил он.

В следующий раз поисковики отправятся в экспедицию весной 2020-го. Скорее всего, снова в Орловскую область.