Пензенские поисковики вернулись из двухнедельной экспедиции, последней в 2019 году.
Они побывали в Болховском районе Орловской области, на так называемых Кривцовских высотах. Там во времена Великой Отечественной на протяжении года шли ожесточенные бои.
«Отработали вместе с позициями 65 метров окопов - вырыли сами. Задача была найти позиции, найдено и поднято пять бойцов. К сожалению, ни медальонов, ни личных вещей возле них не было», - рассказал руководитель поискового отряда Константин Агапиев.
В группу входило 16 человек - представители разных пензенских отрядов.
Никита Обуховский впервые трудился на полях былых сражений. Парень сделал несколько находок.
«Особо ценная - снаряд РС-6, получается, он попал тогда в траншею, немецкий. Откопали его в районе метра. Вахта мне понравилась, я как раз люблю тематику выживания и археологию, поэтому сюда и пришел», - отметил он.
В следующий раз поисковики отправятся в экспедицию весной 2020-го. Скорее всего, снова в Орловскую область.
Чё брали самогон или паленочку по75?