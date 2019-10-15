15.10.2019 | 13:36

Группа компаний «Дамате», крупнейший производитель мяса индейки в России и ведущий переработчик молока в Пензенской области, удостоилась семи золотых медалей на XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2019», которая проходила в Москве с 9 по 12 октября.

Это крупнейший в России смотр достижений сельского хозяйства. В 2019 году мероприятие посетили председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, его заместитель Алексей Гордеев, генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Дамате» принимала участие в выставке «Золотая осень» в составе объединенного стенда Пензенской области. Компания по традиции представила новинки ассортимента молочной продукции «Молком» и изделия из индейки «Индилайт». Во время дегустации гости отметили стабильное качество товаров и широкий выбор.

В итоге наградами экспертного сообщества были удостоены полуфабрикаты марки «Индилайт», среди которых индейка для гриля «Сочная», индейка для гриля «Нежная» и рубленый люля-кебаб из мяса индейки.

Кроме того, четырьмя золотыми медалями отметили продукцию ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» (входит в группу компаний «Дамате»), выпускаемую под брендами «Мамалыш» и «Десертель». Медали получили творог с черникой без сахара 4,2%, ряженка «Мамалыш» 3,2%, а также десерты: мусс творожный с шоколадом и мусс творожный с ванилином 3%.