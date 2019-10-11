11.10.2019 | 16:59

Пензенский депутат Виктор Хомец предложил убрать один из пешеходных переходов в центре города. Свою идею он озвучил на заседании комиссии думы в пятницу, 11 октября. Речь идет о зебре в районе остановки общественного транспорта «Детская библиотека».

«Там или сделать карман нужно, или убрать пешеходный переход. Там пробка как раз из-за того, что встают маршрутки, автобусы, и первая полоса забита», - пояснил свою мысль народный избранник.

Однако заммэра Пензы Юрий Ильин, к которому было обращено предложение, идею ликвидации перехода не поддержал.

«Это невозможно при сложившейся там застройке и при наличии остановок. По нормативу, мы имеем возможность убрать пешеходный переход, но в этом случае нам придется переносить остановки.

Поэтому логичнее ваше предложение по оформлению остановочных карманов, которые позволят общественному транспорту не занимать полосу. К этому варианту будем склоняться. Если разыщем финансовые ресурсы, то сделаем в этом году - опять же при благоприятных условиях. Если не получится, то это перспектива следующего года.

Единственный вопрос - остановка со стороны Троицкого монастыря, там площадки для нормативного кармана фактически нет. Возможно, придется карман делать и остановку относить куда-то в сторону», - высказался Юрий Ильин.

Виктор Хомец настоял на том, что вопрос нужно решать безотлагательно, так как с наступлением зимы транспортная ситуация только ухудшится.