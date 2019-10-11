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Общество | Пензенский депутат предложил убрать переход у детской библиотеки

11.10.2019|16:59
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Пензенский депутат Виктор Хомец предложил убрать один из пешеходных переходов в центре города. Свою идею он озвучил на заседании комиссии думы в пятницу, 11 октября. Речь идет о зебре в районе остановки общественного транспорта «Детская библиотека».

«Там или сделать карман нужно, или убрать пешеходный переход. Там пробка как раз из-за того, что встают маршрутки, автобусы, и первая полоса забита», - пояснил свою мысль народный избранник.

Однако заммэра Пензы Юрий Ильин, к которому было обращено предложение, идею ликвидации перехода не поддержал.

«Это невозможно при сложившейся там застройке и при наличии остановок. По нормативу, мы имеем возможность убрать пешеходный переход, но в этом случае нам придется переносить остановки.

Поэтому логичнее ваше предложение по оформлению остановочных карманов, которые позволят общественному транспорту не занимать полосу. К этому варианту будем склоняться. Если разыщем финансовые ресурсы, то сделаем в этом году - опять же при благоприятных условиях. Если не получится, то это перспектива следующего года.

Единственный вопрос - остановка со стороны Троицкого монастыря, там площадки для нормативного кармана фактически нет. Возможно, придется карман делать и остановку относить куда-то в сторону», - высказался Юрий Ильин.

Виктор Хомец настоял на том, что вопрос нужно решать безотлагательно, так как с наступлением зимы транспортная ситуация только ухудшится.

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Гость|11.10.2019 17:18|

Убрать вообще остановки там !

Гость|11.10.2019 17:20|

Гость писал(a):

Убрать вообще остановки там !
Правильно. И сделать Калинина пешеходной улицей.

Гость|11.10.2019 17:23|

Давно пора! По нормативам там на Кураева пешеходный есть это менее 100 метров!

Гость|11.10.2019 17:27|

Виктор Хомец вы молодец!Респект Вам!

Гость|11.10.2019 17:31|

Очень много мест в городе,где давно надо убрать переходы !

Гость|11.10.2019 17:33|

Давно пора там переход убрать и забор поставить (чтобы бараны глупые не прыгали).

Гость|11.10.2019 17:38|

Аргументы Ильина убедительны. Только дурак, случайно попавший во власть, этого не понимает...

Гость|11.10.2019 17:41|

Гость писал(a):

Виктор Хомец вы молодец!Респект Вам!
Да, огромная работа проделана, большой труд!

Гость|11.10.2019 17:42|

Хотя бы на время ремонта моста остановки есть смысл убрать. Карманы там особо некуда делать, да и не нужно. Я вот что думаю. Может быть, Московскую на пару лет открыть для общественного транспорта. А на Кирова оставить только троллейбусы- их все равно нет. На Московской не такой крутой подъем, как на Володарского. А сколько потом можно денег отмыть на плитке и бордюрах!!! Подумайте над этим предложением))))

Гость|11.10.2019 17:43|

Хомец это чё за порода?

Гость|11.10.2019 17:51|

Действительно остановки там нужно убрать. 350 метров можно и пешком пройти.

Гость|11.10.2019 17:53|

350 метров - это расстояние от площади Ленина до Драмтеатра

Гость|11.10.2019 18:04|

А как я к воротам Храма с остановки на стороне детской библиотеки попаду,а?

Гость|11.10.2019 18:08|

Если убрать остановку напротив библиотеки, то между остановками у мужика с конем и "Октябрем будет 800 метров, причем у путепровода нет перехода, придется перебираться на другую сторону Кирова, а потом обратно.

Гость|11.10.2019 18:13|

Гость писал(a):

Гость|11.10.2019 17:31|

Очень много мест в городе,где давно надо убрать переходы !

Кому нужно?? Жоповозам? Нормальным людям не нужно, а вы потерпите.

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Имя: Гость
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