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Общество | Библиотеку на проспекте Победы в Пензе планируют сделать образцовой

11.10.2019|08:51
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О планах по созданию суперсовременной библиотеки шла речь на заседании комиссии Пензенской городской думы в четверг, 10 октября. Ею может стать хранилище книг, расположенное в доме № 6 на проспекте Победы в Пензе.

«Модельная библиотека - это часть национального проекта «Культура». Она подразумевает комфортное, удобное и презентабельное для пребывания помещение: электронные ресурсы, современную мебель, богатый фонд, - то есть те условия, которые будут привлекать молодежь. Чтобы вступить в программу, учредитель библиотеки должен сделать капитальный ремонт. Далее выделяются средства из федерального бюджета на книги, мебель и электронику. Библиотека находится на первой линии, у памятника Победы. После экскурсии с ребятами можно зайти в библиотеку и продолжить патриотическое воспитание», - рассказала руководитель Централизованной библиотечной системы г. Пензы Галина Асеева.

Глава Пензы Владимир Мутовкин поинтересовался, сколько средств нужно на ремонт. Выяснилось, что только в 2019 году потребуется 1 млн 300 тыс. рублей на проектно-сметную документацию и дизайн-проект. Если их не подготовить, то и капремонта не будет.

«Это новая форма библиотек, и федеральный бюджет готов выделить на их создание серьезные деньги. Для этого в первую очередь надо отремонтировать помещение, такие планы есть у правительства Пензенской области на 2021 год. Уже приезжала комиссия и сказала, что нужно сделать, чтобы попасть в этот проект. Если мы выполним данные условия, то библиотека на проспекте Победы, 6, будет модельной», - сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

Владимир Мутовкин поддержал идею создания хранилища знаний нового уровня, но высказал свою точку зрения: «Мы в первую очередь должны начать с библиотечного фонда. Поэтому при формировании бюджета на 2020 год предлагаю уделить ему огромное внимание. Спортивные сооружения и книги равнозначны, мы их разделять не должны».

Всего в регионе планируется создать 10 модельных библиотек. Это станет еще одним шагом в воплощении в жизнь национального проекта «Культура», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|11.10.2019 09:05|

Есть православный театр,есть православные рецидивисты,но НЕТ ПРАВОСЛАВНОЙ БИБЛИОТЕКИ. Передайте Лермонтовку РПЦ.

Гость|11.10.2019 09:11|

Продавать рассаду и рекламировать восточно-иудейский вымысел - это показатели образцовости?

Гость|11.10.2019 09:47|

Посмотрите например какая библиотека в Хельсинки и оставьте свою идею. Все равно ничего нормального не получится.

Гость|11.10.2019 09:52|

Гость писал(a):

Посмотрите например какая библиотека в Хельсинки
Ну и какая же?

Гость|11.10.2019 10:02|

11.10.2019 09:52|

Гость писал(a):

Посмотрите например какая библиотека в Хельсинки

Ну и какая же?

Финская

Гость|11.10.2019 10:15|

Гость писал(a):

Посмотрите например какая библиотека в Хельсинки
Вы с кем встречались в Хельсинской библиотеке? Органы об этом знают?

Гость|11.10.2019 11:01|

Гость писал(a):

Посмотрите например какая библиотека в Хельсинки
там рассадой торгуют?

Жрецы свои тусовки и ритуалы проводят?

Если нет - нам таких библиотек и даром не надо!

Гость|11.10.2019 11:08|

Органы об этом знают?

Знают конечно. Органы пищеварения - кофейку выпили в ресторанчике. Финские библиотеки это что-то. Это даже не библиотеки, а культурные центры общения людей.

Гость|11.10.2019 11:11|

Гость писал(a):

Гость|11.10.2019 10:02|

11.10.2019 09:52|

Гость писал(a):

Посмотрите например какая библиотека в Хельсинки

Ну и какая же?

Финская

С встроенной сауной?

Гость|11.10.2019 11:12|

Гость писал(a):

Финские библиотеки это что-то. Это даже не библиотеки, а культурные центры общения
Поржал. Богадельни, короче.

Гость|11.10.2019 11:27|

Надо заниматься не патриотическим воспитанием,а культурным обогащением

Гость|11.10.2019 11:28|

Гость писал(a):

а культурным обогащением
Согласин. Даже не обязательно культурным, мона и бескультурным.

Гость|11.10.2019 11:50|

Поржал.

А лошадям место в конюшне, ржите там

Гость|11.10.2019 11:56|

А вас в библиотеке заждались уже. В Хельсинки. Всё спрашивают: "когда же снова увидимси"

Имя: Гость
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