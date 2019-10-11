11.10.2019 | 08:51

О планах по созданию суперсовременной библиотеки шла речь на заседании комиссии Пензенской городской думы в четверг, 10 октября. Ею может стать хранилище книг, расположенное в доме № 6 на проспекте Победы в Пензе.

«Модельная библиотека - это часть национального проекта «Культура». Она подразумевает комфортное, удобное и презентабельное для пребывания помещение: электронные ресурсы, современную мебель, богатый фонд, - то есть те условия, которые будут привлекать молодежь. Чтобы вступить в программу, учредитель библиотеки должен сделать капитальный ремонт. Далее выделяются средства из федерального бюджета на книги, мебель и электронику. Библиотека находится на первой линии, у памятника Победы. После экскурсии с ребятами можно зайти в библиотеку и продолжить патриотическое воспитание», - рассказала руководитель Централизованной библиотечной системы г. Пензы Галина Асеева.

Глава Пензы Владимир Мутовкин поинтересовался, сколько средств нужно на ремонт. Выяснилось, что только в 2019 году потребуется 1 млн 300 тыс. рублей на проектно-сметную документацию и дизайн-проект. Если их не подготовить, то и капремонта не будет.

«Это новая форма библиотек, и федеральный бюджет готов выделить на их создание серьезные деньги. Для этого в первую очередь надо отремонтировать помещение, такие планы есть у правительства Пензенской области на 2021 год. Уже приезжала комиссия и сказала, что нужно сделать, чтобы попасть в этот проект. Если мы выполним данные условия, то библиотека на проспекте Победы, 6, будет модельной», - сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

Владимир Мутовкин поддержал идею создания хранилища знаний нового уровня, но высказал свою точку зрения: «Мы в первую очередь должны начать с библиотечного фонда. Поэтому при формировании бюджета на 2020 год предлагаю уделить ему огромное внимание. Спортивные сооружения и книги равнозначны, мы их разделять не должны».

Всего в регионе планируется создать 10 модельных библиотек. Это станет еще одним шагом в воплощении в жизнь национального проекта «Культура», который реализуется в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина.