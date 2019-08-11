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Общество | Долги не позволили городищенцу совершить паломничество

11.08.2019|13:33
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Житель Городищенского района не смог посетить иностранное государство и преклонить колени в священном месте. Сделать это ему помешал долг по налогам в размере 25 тысяч рублей.

«Изречение одного из пророков звучит так: «Ваш сотоварищ оказался в заключении собственного долга». Так и получилось, но уже на территории аэропорта», - сообщили ИА «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УФССП России.

Неплательщика предупредили об ограничении в праве выезда за пределы страны, но его это не остановило, и он все же предпринял попытку пересечь границу для отдыха и совершения паломничества.

При проверке на пограничном контроле вся подноготная вскрылась, и мужчину оставили в России.

«Пришлось вернуться на малую родину, оплатить небольшой, но долг и вновь полететь навстречу мечте, но уже с чистой совестью и без долгов», - добавили в пресс-службе.

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