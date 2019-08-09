09.08.2019 | 13:39

Мордовский филиал «Т Плюс» приступил ко второму этапу работ по реконструкции рисбермы плотины Пензенской ТЭЦ-1.

Со стороны левого берега будет построен одноступенчатый перепад и установлены шпунтовые сваи, необходимые для укрепления плотины. Также для гашения потока воды специалисты создадут необходимый земляной ковш.

Реконструкция плотины – это масштабный экологический проект как для поставщика энергоресурсов, так и для всего города. Он направлен на улучшение состояния гидротехнического сооружения, поддержания уровня воды, восстановление берегов.

«Для того, чтобы предотвратить размыв плотины, мы ремонтируем рисберму – площадку в нижнем бьефе. Она 1958 года постройки и уже отработала свой ресурс. Понимая всю значимость реконструкции плотины, после окончании работ мы выпустим в реку мальков, чтобы восполнить природный баланс водоема», - подчеркнул Андрей Ванин.

Всего энергокомпания вложит в реконструкцию плотины 210 миллионов рублей. Проект стартовал в 2018 году, завершить работы «Т Плюс» планирует уже в конце сентября 2019-го.