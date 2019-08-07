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Общество | В Пензе обновили 22 остановочных павильона

07.08.2019|09:23
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В Пензе продолжается замена старых остановочных павильонов на новые. Делают это по требованию законодательства.

«Кроме того, многие торгово-остановочные павильоны размещались самовольно, без правоустанавливающих документов, поэтому были демонтированы предпринимателями за свой счет», - сообщили в пресс-службе мэрии.

За весну и два летних месяца 2019 года в городе обновили 22 остановки: «Улица Пионерская» (в центр по Коммунистической), «Горбольница № 6» (в центр по Стасова), «Улица Тернопольская» (в центр по Тернопольской), «Улица Тернопольская» (из центра), «ОАО «Электромеханика» (в центр по Свердлова), «Зоопарк» (в центр по Красной), «По требованию» (в центр по Аустрина), «Улица Бородина» (из центра по Тернопольской), «Профкурсы» (в центр по Калинина), «НИИ «Контрольприбор» (в центр по Мира), «По требованию» (в центр по проспекту Строителей, библиотека им. Лермонтова), «Универсам № 173» (в центр по проспекту Победы), «Путепровод» (в центр по 8 Марта), «Контрольно-диспетчерский пункт» (в центр по 40 лет Октября), «Завод «Тяжпромарматура» (в центр по проспекту Победы), «Проспект Победы» (в центр), «Улица Долгорукова» (в центр по Чаадаева), «Станция Пенза-II» (в центр по Чаадаева), «Горбольница № 6» (из центра по Стасова, 2 павильона), «Диспетчерская» (из центра по 6-му проезду Пестеля), «Улица Ладожская» (конечная), «Улица Лядова» (из центра).

Еще два павильона - на остановках «Универсам» (из центра по Клары Цеткин) и «Микрорайон 1-2» (в центр по Воронова) - установят до 12 августа.

В планах также размещение еще 12 конструкций, под 6 из них уже освобождены площадки - от торгово-посадочных комплексов. Сейчас решается вопрос с финансированием.

Площадки на остановках приводит в порядок городской департамент ЖКХ, а установкой павильонов занимается МУП «Рекламное агентство «Аншлаг».

Жителей Пензы при этом часто не устраивают сроки работ. Так, на улице Мира остановочный павильон на «Гортеплоэнергии» исчез в мае и по состоянию на 7 августа так и не появился.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость|07.08.2019 10:04|

Павильоны, как обещал губернатор, с обогревом?

Гость|07.08.2019 10:08|

Новые павильоны хуже старых.

Гость|07.08.2019 10:11|

Гость писал(a):

Новые павильоны хуже старых.
Дурачкам всё хуже. Не хуже а лучше, и намного.

Гость|07.08.2019 10:20|

Гость писал(a):

Дурачкам всё хуже. Не хуже а лучше, и намного.
Профессиональный терпила , лизун и хам . ; )

Гость|07.08.2019 10:21|

Дешёвка из профлиста

Гость|07.08.2019 10:24|

Гость писал(a):

Дешёвка из профлиста
Дешево и сердито. И при случае ремонт прост и недорог.

Гость|07.08.2019 10:24|

Иван ты зачем их заменил?были отличные капитальные остановки а это что

Гость|07.08.2019 10:45|

(Продолжаем тему "благоустройства", про замены остановок).

Губернатор наш И-Ааа снова в лужу сел с утра -

Остановки не спасают от осадков нихера.

Лавки узкие - сползают располневшие зады,

Профлисты на солнце плавят горожанинам мозги.

"Кто опять меня подставил?!!!" - Дядя Ваня вопрошал.

"Кто позорить нас халтурой вам конкретно разрешал?!!

Скоро выборы в гордуму - вы совсем с ума сошли???

Вы меня и так с бордюром очень сильно подвели!"

Подчиненные, стыдливо, все трясясь смогли сказать:

"Вы торги за 3 копейки нам велели оглашать...

Вы просили подешевле - чтоб бюджет не разорять

Это всё, что может область, на сегодня заказать..."

Как же нам решить проблему с остановками тогда?

Есть решенье: Остановки мы составим в три ряда!

Дозакажем если надо - денег выделит бюджет!

Всё понятно?!!! Исполняйте! Всё, поехал на обед.

Гость|07.08.2019 10:45|

Гость писал(a):

Новые павильоны хуже старых.

Дурачкам всё хуже. Не хуже а лучше, и намного.

В таком павильёне в понедельник смогло укрыться от дождя 3 человека, остальные 5 мокли под дождём Это прорыв или скачёк в пропасть?

Имя: Гость
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