07.08.2019 | 09:23

В Пензе продолжается замена старых остановочных павильонов на новые. Делают это по требованию законодательства.

«Кроме того, многие торгово-остановочные павильоны размещались самовольно, без правоустанавливающих документов, поэтому были демонтированы предпринимателями за свой счет», - сообщили в пресс-службе мэрии.

За весну и два летних месяца 2019 года в городе обновили 22 остановки: «Улица Пионерская» (в центр по Коммунистической), «Горбольница № 6» (в центр по Стасова), «Улица Тернопольская» (в центр по Тернопольской), «Улица Тернопольская» (из центра), «ОАО «Электромеханика» (в центр по Свердлова), «Зоопарк» (в центр по Красной), «По требованию» (в центр по Аустрина), «Улица Бородина» (из центра по Тернопольской), «Профкурсы» (в центр по Калинина), «НИИ «Контрольприбор» (в центр по Мира), «По требованию» (в центр по проспекту Строителей, библиотека им. Лермонтова), «Универсам № 173» (в центр по проспекту Победы), «Путепровод» (в центр по 8 Марта), «Контрольно-диспетчерский пункт» (в центр по 40 лет Октября), «Завод «Тяжпромарматура» (в центр по проспекту Победы), «Проспект Победы» (в центр), «Улица Долгорукова» (в центр по Чаадаева), «Станция Пенза-II» (в центр по Чаадаева), «Горбольница № 6» (из центра по Стасова, 2 павильона), «Диспетчерская» (из центра по 6-му проезду Пестеля), «Улица Ладожская» (конечная), «Улица Лядова» (из центра).

Еще два павильона - на остановках «Универсам» (из центра по Клары Цеткин) и «Микрорайон 1-2» (в центр по Воронова) - установят до 12 августа.

В планах также размещение еще 12 конструкций, под 6 из них уже освобождены площадки - от торгово-посадочных комплексов. Сейчас решается вопрос с финансированием.

Площадки на остановках приводит в порядок городской департамент ЖКХ, а установкой павильонов занимается МУП «Рекламное агентство «Аншлаг».

Жителей Пензы при этом часто не устраивают сроки работ. Так, на улице Мира остановочный павильон на «Гортеплоэнергии» исчез в мае и по состоянию на 7 августа так и не появился.