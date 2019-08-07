07.08.2019 | 16:16

«Нужно произвести поверку или замену счетчиков» - такие листовки обнаруживают пензенцы в своих почтовых ящиках. Лишь некоторые из них догадываются позвонить в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, чтобы уточнить, действительно ли стоит проводить эти процедуры. В данный момент коммунальщики фиксируют рост подобных обращений.

«Сейчас населению стали присылать так называемые извещения, которые с виду выглядят вполне официально. Они присылают эти бумаги на специальном бланке и рассылают извещения не только в Пензе, но и в самых разных регионах. Если запросить информацию в Интернете, то моментально всплывают разные отзывы одного содержания: «Осторожно! Мошенники!» - сообщила представитель ресурсоснабжающей организации Мария Асельдерова.

Далеко не в каждом случае действительно требуется замена. Срок межповерочного интервала для приборов учета холодной воды - 6 лет, горячей - 4 года. Но не все сохраняют паспорт на счетчик, где указывается, когда он был сделан. Между тем именно от этой даты (не с момента установки) идет отсчет времени.

Сейчас тревогу бьет поставщик воды, к которому идут звонки с вопросами, а несколько лет назад нечто подобное фиксировали энергетики.

««Если вы с 1-го числа счетчик не поменяете, мы будем с вас брать. Вас двое, по 2,5 тысячи с человека - вот думайте, что вам делать»», - передала услышанное жительница дома № 112 на ул. Калинина Лилия Бычкова.

При этом цены на сам прибор и установку в некоторых случаях были явно завышены, а нормативы потребления выведены из странной формулы.

«Почему 2,5 тысячи? Там рассчитываются квадратные метры, умножаются на количество проживающих, дальше идет еще повышающий коэффициент», - заверила отвечающая по телефону женщина.

Массовые извещения о необходимости срочной замены электрических приборов учета тогда создали такой ажиотаж, что пензенцы до двух месяцев ждали опломбировки- специалистов не хватало.

«В наш адрес поступило около 9 тысяч замен, которые были проведены потребителями вне плана», - отметил начальник управления ЗАО «Пензенская горэлектросеть» Роман Максаков.

Сотрудники ЖКХ советуют: прежде чем соглашаться на какие-то работы с приборами учета, лучше позвонить в ресурсоснабжающую компанию и уточнить, когда наступает срок поверки.