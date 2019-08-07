07.08.2019 | 17:19

В среду, 7 августа, в Пензе обсудили, стоит ли сокращать время розничной продажи алкоголя в регионе. С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев.

Федеральным законодательством установлены следующие временные рамки: с 23:00 до 8:00 торговать спиртным запрещено. Однако регионы имеют право устанавливать дополнительные ограничения. Им воспользовались уже 59 субъектов РФ.

В Приволжском федеральном округе не внесли изменения в режим торговли только четыре региона, в том числе и Пензенская область.

Предприниматели, присутствовавшие на круглом столе, высказали свои опасения. Они считают, что нововведение сыграет на руку теневому рынку. В итоге возрастет количество отравлений контрафактом и снизятся поступления в бюджет.

Представители гражданского общества обратили внимание, что потребление алкоголя в стране постоянно растет и около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста происходит из-за него.

Как сообщили в пресс-службе Заксобра, по результатам круглого стола было принято решение рекомендовать министерству сельского хозяйства подготовить соответствующий проект закона Пензенской области и представить его на рассмотрение депутатам регионального парламента.

На 1 июля 2019 года в Пензенской области на учете с хроническим алкоголизмом, алкогольным психозом или злоупотреблением алкоголем состояли более 15 000 человек. За последние шесть месяцев диагноз «хронический алкоголизм» впервые поставили 755 жителям региона.