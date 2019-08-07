Пензенское информационное агентство|18+|Среда|7 авг 2019|18:29
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+18oC
+19oC
Завтра | Дождь |
  73.79  |  $  65.64

Общество | Пензенские депутаты рассмотрят закон о сокращении времени продажи алкоголя

07.08.2019|17:19
Печать

В среду, 7 августа, в Пензе обсудили, стоит ли сокращать время розничной продажи алкоголя в регионе. С такой инициативой выступил губернатор Иван Белозерцев.

Федеральным законодательством установлены следующие временные рамки: с 23:00 до 8:00 торговать спиртным запрещено. Однако регионы имеют право устанавливать дополнительные ограничения. Им воспользовались уже 59 субъектов РФ.

В Приволжском федеральном округе не внесли изменения в режим торговли только четыре региона, в том числе и Пензенская область.

Предприниматели, присутствовавшие на круглом столе, высказали свои опасения. Они считают, что нововведение сыграет на руку теневому рынку. В итоге возрастет количество отравлений контрафактом и снизятся поступления в бюджет.

Представители гражданского общества обратили внимание, что потребление алкоголя в стране постоянно растет и около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста происходит из-за него.

Как сообщили в пресс-службе Заксобра, по результатам круглого стола было принято решение рекомендовать министерству сельского хозяйства подготовить соответствующий проект закона Пензенской области и представить его на рассмотрение депутатам регионального парламента.

На 1 июля 2019 года в Пензенской области на учете с хроническим алкоголизмом, алкогольным психозом или злоупотреблением алкоголем состояли более 15 000 человек. За последние шесть месяцев диагноз «хронический алкоголизм» впервые поставили 755 жителям региона.

0
0
0
0
 
Гость|07.08.2019 17:52|

Кто захочет напиться, напьется в любое время.

Гость|07.08.2019 17:53|

Лучше сократите количество алкогольных заведений и магазинов. У нас в городе в каждом доме есть алкогольный магазин или кафе круглосуточные

Гость|07.08.2019 17:54|

Им делать больше нечего?

Гость|07.08.2019 17:55|

Гость писал(a):

Кто захочет напиться, напьется в любое время
А я вот найпример уже вааще просто в шоболину! Чиго и вам жилаю.

Гость|07.08.2019 18:05|

После принятия известного закона 1985 года резко возросло число шинков. Водярой начали барыжить таксёры. На ошибках истории учится не хотят? Лишний раз доказывает,интеллектуальный уровень местных властей оставляет желать лучшего.

Гость|07.08.2019 18:19|

Бред всё это и популистика. Кому надо найдут и купят, но не факт, что качественный алкоголь. Это не профилактика и не меры борьбы, а пустопорожний популизм и вредительство. Мало народ всякой гадостью травился? То ли ещё будет.

Гость|07.08.2019 18:19|

В Пензе,да думаю и не только палёнкой во всех сетевых магазинах торгуют в открытую.Качество порой отвратительное от и того же одного производителя. 1985-й ну никак не повторится.Всё олигархам принадлежит и местечковым миллионерам.В минус себе никто не станет ничего делать.Придумают ход конём.

Гость|07.08.2019 18:26|

А колдырней на самом деле развелось немеряно,да и красно-белых и бристолей там всяких в каждом районе по несколько штук.Плюс "иногородние" магазины есть которые алкоголем КРУГЛОСУТОЧНО ТОРГУЮТ.Вот тут и вопрос возникает,а не с той ли стороны ветерок дует.Тут они кому то подрежут,а кто то как торговал круглые сутки (считай узаконенный шинок)так и будет круглые сутки торговать?Очередная АВАНТЮРА под благовидным предлогом.Хватит в уши уже ссать народу.

Гость|07.08.2019 18:27|

Создают видимость работы .

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!