19.07.2019 | 16:28

В Пензенской области могут сократить время продажи спиртного. Такую идею озвучил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в пятницу, 19 июля.

«Давайте рассмотрим предложения по внесению изменений в законодательство Пензенской области по сокращению сроков торговли спиртным. Сейчас продажа алкоголя начинается с 8 часов и заканчивается в 23 часа. Во многих регионах России график выглядит иначе - начинают на час позже и заканчивают часом раньше. Давайте обсудим этот вопрос детально», - заявил Иван Белозерцев.

На 1 июля 2019 года в регионе на учете с хроническим алкоголизмом, алкогольным психозом или злоупотреблением алкоголем состоят более 15 000 человек. За последние шесть месяцев диагноз «хронический алкоголизм» впервые поставили 755 жителям Пензенской области.

В планах правительства - к 2024 году снизить розничную продажу алкоголя в расчете на душу населения на 10%.