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Общество | В Пензенской области хотят сократить время продажи алкоголя

19.07.2019|16:28
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В Пензенской области могут сократить время продажи спиртного. Такую идею озвучил губернатор Иван Белозерцев на совещании в правительстве в пятницу, 19 июля.

«Давайте рассмотрим предложения по внесению изменений в законодательство Пензенской области по сокращению сроков торговли спиртным. Сейчас продажа алкоголя начинается с 8 часов и заканчивается в 23 часа. Во многих регионах России график выглядит иначе - начинают на час позже и заканчивают часом раньше. Давайте обсудим этот вопрос детально», - заявил Иван Белозерцев.

На 1 июля 2019 года в регионе на учете с хроническим алкоголизмом, алкогольным психозом или злоупотреблением алкоголем состоят более 15 000 человек. За последние шесть месяцев диагноз «хронический алкоголизм» впервые поставили 755 жителям Пензенской области.

В планах правительства - к 2024 году снизить розничную продажу алкоголя в расчете на душу населения на 10%.

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Гость|19.07.2019 16:45|

ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО В КРУПНЫХ СЕТЕВЫХ МАГАЗИНАХ.

Гость|19.07.2019 16:48|

Мда. А вместо бухла - торговать бордюрами. Круглосуточно.

Гость|19.07.2019 16:54|

все это ерунда, одни слова, есть сеть магазинов МИР НАПИТКОВ, они круглосуточно продают уже давно и чихать хотели они на ваши законы....

Гость|19.07.2019 16:55|

Вроде бы,не понедельник сегодня...хотя,о чём это я?

Гость|19.07.2019 17:24|

Гость писал(a):

Гость|19.07.2019 16:48|

Мда. А вместо бухла - торговать бордюрами. Круглосуточно.

В магазинах шаговой доступности!!!

Гость|19.07.2019 17:30|

По фигу.Гоню самогон.

Гость|19.07.2019 17:32|

на святое замахнулся, иуда.

Гость|19.07.2019 17:33|

Мдя... правду говорят, что если Господь желает наказать человека, то отнимает у него разум...

Его предложение из серии:

- У нас дом горит.

- А вы, когда моргаете, глаза закрытыми подольше не открывайте.

Гость|19.07.2019 17:50|

два года назад позакрывали калинка,пышка и т.п

теперь на южной по всей калинина вместо них -краснобелое,дутифри,бристоль и прочее дерьмо

у нас не власть ,а бутлегеры какие то

Гость|19.07.2019 18:07|

по моему закрывают в 21.00

Гость|19.07.2019 18:24|

Гость писал(a):

по моему закрывают в 21.00
Бристоль в 23, Красное&Белое в 22.

Гость|19.07.2019 18:33|

Ну и тогда религию давайте с 10 утра и до 17 дня сделаем.

Ещё тот опиум для народа

Гость|19.07.2019 18:33|

Точки АППЕТИТА стали работать в минус ?????

Гость|19.07.2019 18:33|

Лишь бы что нибудь

Сказать...

Гость|19.07.2019 18:46|

Губернатор займись делами. А не видемостью

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