03.08.2019 | 15:03

Если нужен берег турецкий или другие заграничные солнечные пляжи, то необходимо заплатить налоги. Иначе долгожданный отдых может обернуться крупными неприятностями. А именно - запретом на выезд из Российской Федерации. Речь о собственниках недвижимого имущества, в том числе земельных участков, а также транспортных средств. Кстати, больше всего проблем возникает после продаж машин по доверенности.

«Забывают о том, что налогоплательщиком транспортного налога является гражданин, за которым данное транспортное средство зарегистрировано. И когда гражданин говорит: «Я два-три года назад машину продал, а вы мне почему-то исчисляете налог», то здесь он оказывается неправ, потому что плательщиком налога является он», - сообщила заместитель руководителя УФНС России по Пензенской области Людмила Кожевникова.

За 6 месяцев 2019 года службой судебных приставов по заявлениям налоговиков было наложено более 1 000 ограничений на выезд за границу. Граждане на начало периода не заплатили около миллиарда рублей. Долг удалось снизить до 750 миллионов.

«Гражданин-налогоплательщик может получить информацию о том, имеется у него задолженность или нет, как на сайте Федеральной налоговой службы (в личном кабинете налогоплательщика - физического лица), так и на сайте Федеральной службы судебных приставов, а также получить эту информацию через портал госуслуг», - пояснила Людмила Кожевникова.

Также все необходимые сведения о задолженности или отсутствии таковой можно проверить непосредственно в налоговом органе по месту жительства.