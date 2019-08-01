01.08.2019 | 18:19

Под занавес лета банки начали отпускать россиян на ипотечные каникулы. Вступили в силу соответствующие поправки в федеральный закон.

Для заемщика это шанс легально взять передышку в платежах, не загоняя себя в долговую яму. Ведь ситуация, когда человек воспользовался займом, а потом потерял работу, случайно упал и сломал руку или вовсе стал инвалидом, увы, не редкость. Как раз для таких случаев и предусмотрена новая льгота. При этом необходимо соблюдение определенных условий.

«Ипотека должна быть оформлена на единственное жилье, сумма кредита не должна превышать 15 000 000 рублей. Чтобы получить отсрочку, необходимо написать заявление в банк, где указать дату начала и длительность ипотечных каникул», - отметил и. о. управляющего Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Роман Тюняев.

Максимум отсрочить платежи можно до полугода. Сумма процентов по кредиту и самого долга не изменятся. Штрафов тоже бояться не надо. Такая реструктуризация обязательств не нова для российской практики. Правда, раньше она была исключительно доброй волей банка, теперь же - его обязанность. Специалисты считают, мера должна стать некой подушкой безопасности, особенно для молодых. Ведь их в числе заемщиков большинство.

«За первые 5 месяцев текущего года банки предоставили жителям Пензенской области 4 004 ипотечных кредита на общую сумму 7,1 млрд рублей», - сообщил Роман Тюняев.

Кстати, по сравнению с жителями других областей пензенцы - заемщики добросовестные. В списке регионов Поволжья с высокой просроченной ипотечной задолженностью Сурский край на 10-й строчке из 14.