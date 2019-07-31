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Общество | Спутник отметил 12-летие фестивалем фейерверков

31.07.2019|17:06
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Завершились торжества по случаю Дня Города Спутника. Микрорайон был заложен 12 лет назад и за эти годы расцвел, заиграл такими яркими красками, которые ежегодно привлекают сюда десятки тысяч людей. К концу 2019 года в Городе Спутнике будет проживать уже около 40 тысяч человек. И еще больше посетили торжество 27 июля, приуроченное ко дню рождения Спутника.

Программа праздника была насыщенна разнообразными фестивалями: еды и напитков, красок и воздушных змеев. Для азартных спортсменов прошел чемпионат по судомодельному спорту, а для любителей петь и танцевать весь день звучала музыка на фонтанной площади.

Как и год назад, большой интерес вызвал фестиваль Summer Craft Fest, посетители которого не только оценивали крафтовые напитки, но и слушали живое исполнение мощных музыкальных команд, в том числе белорусской рок-группы «Трубецкой».

Как всегда, много интересных занятий нашлось для детей. Кто-то рисовал пожелания любимому Спутнику, кто-то участвовал в конкурсах за вкусные призы. Взрослые старались запечатлеть себя на фото: во-первых, потому что в Спутнике получаются самые красивые селфи, во-вторых, потому что так можно было еще и выиграть призы от строительного холдинга «Термодом», что и произошло в конце праздника. Победитель унес домой робот-пылесос.

Весь день жители и приглашенные, артисты и музыканты, почетные гости и случайные прохожие поздравляли Спутник с днем рождения, а вечером остались любоваться фестивалем фейерверков, на котором пиротехники из Екатеринбурга, Калуги, Королева и Пензы поочередно взорвали в небе несколько тонн зарядов, подарив зрителям невероятное по красоте часовое шоу.

«Счастье — когда люди счастливы! Мы видим результаты труда — и переполняет гордость за то, что сделано. У нас, у строителей, всегда много планов. Мы будем развивать Спутник для того, чтобы в нем было комфортно жить всем, перспективы большие. У нас есть где работать и есть желание строить дальше», — рассказал генеральный директор строительного холдинга «Термодом» Рафик Ибрагимов.

«У микрорайона большое будущее. Такие проекты комплексной застройки нам нужны. Хочу поблагодарить застройщика, работы здесь продолжатся: будет построена и новая школа, и детские сады. Для людей здесь будут созданы все условия», — поделился планами губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Город Спутник продолжит развиваться и расти, оставаясь при этом доступным для жизни и ярким для отдыха.

Подробный фотоотчет с мероприятия можно увидеть в альбоме в группе VK.

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