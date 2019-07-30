30.07.2019 | 17:05

Пензенские десантники, не дожидаясь 2 августа, собрались у «Афганских ворот». Впереди была дорога на родину первого командующего ВДВ, генерала Василия Глазунова. Через час пути автоколонна въехала в Колышлей.

Все собрались в центре поселка, возле памятника прославленному земляку. Прозвучали торжественные речи во славу ВДВ, состоялось награждение десантников, которые активно занимаются патриотическим воспитанием молодежи.

Среди награжденных почетными знаками организации ветеранов «Боевое братство» была и женщина - хранительница местного музея.

«Никто кроме нас! За ВДВ!» - отметила она.

Неотъемлемая часть торжественного митинга - отдание почестей крылатой пехоте.

А основные торжества состоятся 2 августа, в День ВДВ.