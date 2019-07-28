28.07.2019 | 12:27

На центральном кладбище в Кузнецке решили увековечить имена и фамилии бойцов, умерших в эвакогоспиталях города во время Великой Отечественной войны. Там установят мемориальные гранитные плиты.

С соответствующей инициативой выступил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Речь идет об участниках войны, которые были захоронены на городском кладбище, но чьи могилы не сохранились.

«На сегодняшний день Поисковому движению России в Пензенской области известно 284 фамилии, 119 из них, не вошедших в список на Холме Воинской славы, будут высечены на мемориальных плитах», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Мемориальные плиты планируется установить возле поклонного креста. Эскиз подготовит отдел архитектуры и градостроительства администрации города.