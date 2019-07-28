28.07.2019 | 18:54

В субботу, 27 июля, из водоема в селе Богословка Пензенского района вытащили «Ладу-Приору», водитель которой не мог самостоятельно вырулить на сушу. Автомобиль доставали с помощью КамАЗа.

Очевидец произошедшего Александр Коротков снял происходящее на камеру и выложил запись в Сеть. На кадрах видно, как большегруз с помощью троса вытягивает отечественное авто на ровную поверхность прибрежной зоны.

«Наверное, водитель хотел поплавать, но не доехал до воды», - предположил мужчина.

«Хотел и себя скупнуть, и машину, что такого... Жара на улице!» - высказал свое мнение один из комментаторов.