25.07.2019 | 16:25

Пилотажная группа «русичей» приземлилась в пензенском аэропорту.

«Мы пролетом. Не впервые здесь, нам очень нравится и город, и аэродром. Он незагруженный, очень удобно - он у нас как промежуточный, мы его используем всегда», - рассказал командир пилотажной группы «Русь» Анатолий Марунько.

Воздушный путь летной группы высшего пилотажа лежит из Смоленской области в Новосибирск. Там состоится авиационный фестиваль, на котором «русичи» покажут свою получасовую программу.

«Весь год мы летаем одно и то же. Немножко меняем из года в год свою программу, но такие классические фигуры, как петли, сердце для женщины, фонтан, тюльпан, они всегда остаются», - пояснил Анатолий Марунько.

Свой так называемый авиационный Амур, или сердце, пронзенное стрелой, эскадрилья «Русь» дарила и пензенцам. Это было в 2012 году на День города.

«Русичи» готовы вновь продемонстрировать пензенцам искусство высшего пилотажа, если позовут. А пока, отдохнув немного в сурском аэропорту и сделав дозаправку, они отправились на Восток.