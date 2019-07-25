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Общество | В пензенский аэропорт залетела пилотажная группа «Русь»

25.07.2019|16:25
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Пилотажная группа «русичей» приземлилась в пензенском аэропорту.

«Мы пролетом. Не впервые здесь, нам очень нравится и город, и аэродром. Он незагруженный, очень удобно - он у нас как промежуточный, мы его используем всегда», - рассказал командир пилотажной группы «Русь» Анатолий Марунько.

Воздушный путь летной группы высшего пилотажа лежит из Смоленской области в Новосибирск. Там состоится авиационный фестиваль, на котором «русичи» покажут свою получасовую программу.

«Весь год мы летаем одно и то же. Немножко меняем из года в год свою программу, но такие классические фигуры, как петли, сердце для женщины, фонтан, тюльпан, они всегда остаются», - пояснил Анатолий Марунько.

Свой так называемый авиационный Амур, или сердце, пронзенное стрелой, эскадрилья «Русь» дарила и пензенцам. Это было в 2012 году на День города.

«Русичи» готовы вновь продемонстрировать пензенцам искусство высшего пилотажа, если позовут. А пока, отдохнув немного в сурском аэропорту и сделав дозаправку, они отправились на Восток.

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Гость|25.07.2019 19:11|

Новость пустышка.

Гость|25.07.2019 19:44|

В Энгельс едем на День ВВС,господа авиафаны. А потом в Жуковский,на МАКС. В нашем муходранске теперь скорее танк полетит. Или бордюр.

Имя: Гость
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