24.07.2019 | 18:23

С миллионом алых роз Кристине Соловьевой работать не приходилось. А вот букет из 501 не забудет никогда.

«Нам нужно было за три часа успеть обработать цветок, собрать букет и доставить. Но мы справились», - рассказала флорист.

И подарили кому-то радость, а ведь это главное в работе флориста. Поэтому в букете всегда должны быть только свежие растения, чтобы они как можно дольше раскрашивали жизнь людей яркими красками. Хотя при составлении оригинальных композиций, оказывается, нужно добавлять побольше зелени.

«Чтобы он был воздушным, объемным. Дальше расстановка цветов: должны присутствовать какие-то одиночные цветы и кустовые. Расставляем их группами, не все вместе, то есть два цветочка можно вместе поставить, один где-то должен отдельно стоять», - объяснила девушка.

В последнее время у людей к благоуханным дарам особые требования. Многие хотят каких-нибудь экзотических окрасок, не встречающихся в живой природе, поэтому теперь помимо алых роз можно увидеть, например, и синие. Впрочем, когда твоя работа буквально утопает в цветах, то ими хочется делиться со всеми.

«От нашего коллектива поздравляем всех флористов с их профессиональным праздником. Желаем счастья, здоровья, творческих успехов и процветания в своей профессии», - обратилась к коллегам Кристина Соловьева.