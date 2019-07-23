23.07.2019 | 17:04

Сводный отряд пензенских поисковиков отправился в Орловскую область. В районе Кривцовских высот пройдет Вахта Памяти, в ходе которой сурские активисты намерены провести раскопки на местах сражений во время борьбы советских воинов с фашистскими захватчиками.

«Мы будем работать в районе деревни Фатнево, где будем заниматься поиском бойцов, погибших в период Великой Отечественной войны. Подъем, передача родственникам, если будут обнаружены какие-то документы, по которым можно определить», - рассказал заместитель командира поискового отряда Антон Лоскунов.

В экспедиционной группе представители двух отрядов - «Поисковое братство» и «Крепость», всего 20 человек. Поездку организовали после того, как получили приглашение от орловских коллег, поиск останков советских воинов будет вестись совместно с ними.

«Такие мероприятия имеют немалую важность. Это память, история тех лет, чтобы люди не забывали, какие ошибки совершали в прошлом, и просто увековечить память тех, кто сражался за наше счастливое будущее», - отметил поисковик Сергей Матвеев.

В Орловской области пензенские поисковики проведут две недели.