22.07.2019 | 15:20

В четверг, 25 июля, в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом (28 июля) главный внештатный специалист по инфекционным заболеваниям Пензенской области Джамиля Курмаева ответит на вопросы пензенцев о том, как защититься от этого заболевания.

«Гепатит - вирусное заболевание печени, которое наносит сокрушительный удар по всему организму. Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной проблемой здравоохранения. По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит уже поразил около 2 млрд человек, то есть каждого третьего жителя Земли. Кто-то уже переболел, а кто-то является носителем инфекции», - пояснили в пресс-службе Министерства образования Пензенской области.

Джамиля Курмаева расскажет о первых признаках и симптомах гепатита, о том, что делать при положительных анализах и где пройти обследование с определением генотипа вируса.

Также у главного инфекциониста региона можно будет узнать, что такое эластометрия печени и для чего она нужна, какие применяются схемы противовирусной терапии, кому и в каком возрасте делаются прививки

Прямая линия с Джамилей Курмаевой пройдет с 13:00 до 15:00 по телефону 32-23-37.

В среду, 24 июля, жители Пензенской области смогут бесплатно обследоваться на гепатит В и С. Акция также проводится в преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом.