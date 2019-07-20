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Общество | Тюремный психолог области представит исправительную систему на уровне ПФО

20.07.2019|15:06
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Майор Ирина Кашкина лучше всех в области знает, что на душе у тех, кто лишен свободы. В региональном конкурсе профессионального мастерства «гражданин начальник» стала лучшим психологом среди семерых коллег из исправительных учреждений. Победная научная работа офицера была посвящена пребыванию дам за решеткой.

«Осужденные женщины - это особая категория, потому что они социально-ориентированные, очень эмоциональные, креативные и не всегда логичные клиенты. И, соответственно, женщины, которые находятся у нас, - это женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые не смогли адаптироваться к семье, к законам реальности, к законам Российской Федерации. Им не хватило внутренних ресурсов, веры в себя», - отметила майор.

И все-таки Ирине Кашкиной привычней работать с мужчинами. Они годами вместе гадают на картах об идеальном образе осужденного за преступление.

Лучший тюремный психолог Пензенской области будет представлять местную исправительную систему на уровне Приволжского федерального округа.

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Гость|20.07.2019 18:47|

Заключённых этих с собой возить как наглядное пособие?

Гость|20.07.2019 19:23|

Точно! А фото этой бабищи в буфеты ставить, чтобы дети конфеты не воровали!

Гость|20.07.2019 21:10|

Что значит сидят на картах гадают, вы в своем уме

Гость|20.07.2019 23:05|

А почему у неё плечи больше задницы?

Гость|21.07.2019 00:23|

Да,клиенты... чего? кого? веры в себя им не хватило "для подвига"..., интересные выражения и слова .Как люблю наш русский язык , любая лексика применима .

Имя: Гость
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