20.07.2019 | 15:06

Майор Ирина Кашкина лучше всех в области знает, что на душе у тех, кто лишен свободы. В региональном конкурсе профессионального мастерства «гражданин начальник» стала лучшим психологом среди семерых коллег из исправительных учреждений. Победная научная работа офицера была посвящена пребыванию дам за решеткой.

«Осужденные женщины - это особая категория, потому что они социально-ориентированные, очень эмоциональные, креативные и не всегда логичные клиенты. И, соответственно, женщины, которые находятся у нас, - это женщины, попавшие в трудную жизненную ситуацию, которые не смогли адаптироваться к семье, к законам реальности, к законам Российской Федерации. Им не хватило внутренних ресурсов, веры в себя», - отметила майор.

И все-таки Ирине Кашкиной привычней работать с мужчинами. Они годами вместе гадают на картах об идеальном образе осужденного за преступление.

Лучший тюремный психолог Пензенской области будет представлять местную исправительную систему на уровне Приволжского федерального округа.