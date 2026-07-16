16 июля - Международный день змеи

Сегодня, 16 июля любители экзотики могут отметить Международный день змеи. На Востоке она символ мудрости. А еще чешуйчатые регулируют численность грызунов. Цель праздника - рассказать человеку как можно больше о змее, чтобы он мог правильно вести себя при встрече с ней.

Не все змеи, обитающие на территории Пензенской области, безопасны. Врачи советуют остерегаться гадюк.

Также 16 июля появился отличный повод лишний раз порадовать себя любимым блюдом, ведь сегодня отмечается День вкусной еды. Можно отправиться в кафе или ресторан, заказать обед или ужин на дом, приготовить все самому - главное, не забыть, что еда должна дарить не только наслаждение, но и быть полезной.

В истории 16 июля произошло несколько знаменательных событий. В 1054 году римско-католическая ветвь христианства отмежевалась от православной, в 1748-м Михаил Ломоносов впервые сформулировал всеобщий естественный закон сохранения материи, а в 1945-м на полигоне в Лос-Аламосе был произведен первый в мире ядерный взрыв.

16 июля родились полярный исследователь Руаль Амундсен, киноактриса Барбара Стэнвик, писатель-фантаст Роберт Шекли, певцы Григорий Лепс и Леонид Агутин.

В народном календаре 16 июля - Мокий и Марк, или Стожары. День считался несчастливым, поэтому к новым делам не приступали и вообще проявляли великую осторожность даже в мелочах. В то же время торопились скосить сено, пока не зарядили дожди. А еще собирали мак, из-за чего день получил свое третье название - Маков.

Именины сегодня отмечают Александр, Анатолий, Антон, Василий, Георгий, Герасим, Иван, Константин, Марк, Никодим и Филипп.

Новолуние переходит в фазу первой четверти. Согласно лунному календарю, в новый месяц, как и в новый год, надо вступать с позитивным настроем. Активность уместна как никогда: все потраченные усилия многократно окупятся.