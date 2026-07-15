15 июля - День русской лени

Сегодня, 15 июля, отмечается Всемирный день навыков молодежи. Праздник был учрежден в декабре 2014 года для повышения информированности о важности улучшения социально-экономических условий для молодых людей и решения проблем безработицы и неполной занятости.

Идея принадлежит представителям Шри-Ланки в ООН, на заседании Генеральной ассамблеи выразившим обеспокоенность ростом и масштабами безработицы среди молодежи.

Предполагается, что дополнительные навыки помогут молодым людям устроиться в жизни.

Также сегодня отмечается Всероссийский день гинеколога. Наука начала развиваться еще при Петре I, а при Елизавете Петровне открылись первые акушерские школы с преподавателями - медиками из других стран.

Сегодня по случаю праздника организуются разнообразные конференции и форумы, консультации и лекции, врачей награждают премиями, грамотами, знаками отличия.

Также 15 июля празднуется День русской лени. Дата выбрана не случайно: это разгар каникул, сезон отпусков (правда, у некоторых событие нередко выпадает на рабочий день).

Инициаторы праздника ни в коем случае не призывают к безделью, цель - по возможности отключить будильник, забыть о рабочих вопросах и побыть наедине с собой, чтобы набраться сил для новых свершений.

15 июля произошло несколько знаменательных исторических событий. В 1240 году русские войска разбили шведов в Невском сражении, в 1410-м состоялась Грюнвальдская битва, в 1783-м по реке Соне близ Лиона поплыл первый в истории пароход, а в 1975-м состоялся первый совместный полет двух космических кораблей - советского «Союза-19» и американского «Аполлона». В 2014-м в московском метро случилась катастрофа: поезд на большой скорости врезался в стену подземки, погибли 24 человека.

15 июля родились голландский живописец Харменс ван Рейн Рембрандт, актриса Мария Ермолова, хореограф, балетмейстер и танцовщик Махмуд Эсамбаев, музыкальный продюсер Юрий Айзеншпис.

В этот день на Руси чествовали Берегиню - славянское божество. Люди верили, что она помогает крестьянам обихаживать скот, а также наделяет травы целебными свойствами, питает плоды и овощи.

15 июля девушки старались приворожить возлюбленных: тайно клали тонкую березовую веточку на порог, а когда парень переступал, девица сразу прятала ее в сухое место, приговаривая «как этот прут сохнет, так пусть и он (называлось имя юноши) от любви ко мне сохнет». Берегинями называли также русалок.

Новолуние. Согласно лунному календарю, сегодняшние сутки хорошо подходят не только для любых начинаний, но и для решения старых вопросов. Один нюанс - заняться делами лучше во второй половине дня, так как в первой вероятна повышенная агрессивность.