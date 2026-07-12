12 июля отметим День рыбака

Сегодня, 12 июля, в России отмечается День рыбака. Он был установлен еще во времена СССР, в мае 1965 года.

Без такой отрасли, как рыболовство, невозможно представить человеческую цивилизацию. С незапамятных времен люди видели в реках, озерах и морях источники пропитания. День рыбака - праздник, любимый многими. К нему приурочено множество интересных мероприятий, а традиционным угощением становится уха.

Также 12 июля - День российской почты. Упоминания о почтовой службе встречаются уже в древних летописях, однако государственная регулярная почтовая связь в России берет истоки в эпохе Петра I. В 1833 году в Москве и Санкт-Петербурге появились первые ящики для сбора писем, а в 1857-м в России выпустили первую почтовую марку.

Сегодня почта предоставляет не только традиционные услуги по отправке и получению писем, посылок, бандеролей, но и современные: электронная и гибридная почта, продажа печатных изданий, различных товаров. В стране действуют 38 000 отделений почтовой связи, для перевозки используют более 800 вагонов, около 18 000 машин и более 360 авиарейсов.

12 июля в мире отмечают День бортпроводников гражданской авиации - праздник милых, строгих и заботливых стюардесс и стюардов.

Впервые сопровождающие авиапассажиров появились в Германии. Считалось, что набирать в стюарды нужно мужчин - высококлассных официантов из дорогих ресторанов.

В США в 1930 году к этой работе подключились женщины. Первых бортпроводниц на рейсы набирали из числа медсестер - девушки должны были владеть навыками оказания доврачебной помощи пассажирам. И лишь к началу 60-х годов прошлого века определились общие стандарты профессии.

В СССР стюардессы «Аэрофлота» были самыми желанными невестами, их работа считалась очень престижной. Они летали за границу, и для многих девушек профессия бортпроводницы казалась пределом мечтаний.

А еще 12 июля Международный день надежды.

Сегодня православная церковь отмечает день первоверховных апостолов Петра и Павла. В это время заканчивается Петров пост. И хотя в биографиях апостолов мало пересечений, в сознании русского народа они неразлучны: достаточно вспомнить Петропавловскую крепость и город Петропавловск-Камчатский.

На Петра и Павла, согласно народному календарю, на Руси было принято накрывать столы и угощать бедных родственников и соседей, странников и нищих.

Если в день первоверховных апостолов дождь и солнце поочередно сменяли друг друга, ждали богатого урожая.

В истории 12 июля знаменательно следующими событиями: в 1561-м на Красной площади в Москве освятили Покровский собор, известный также как храм Василия Блаженного, в 1917-м в ходе Первой мировой было применено химическое оружие (иприт), в 1943-м в битве на Курской дуге состоялось крупнейшее танковое сражение Второй мировой.

12 июля родились итальянский художник и скульптор Амедео Модильяни, чилийский поэт Пабло Неруда, советский киноактер Петр Алейников, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова и заслуженный артист России Евгений Дворжецкий.

Именины сегодня, помимо Петра и Павла, празднует Григорий.

Убывающая Луна в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нужно стараться избегать напряжения и волнений, оставаться в легком и радостном расположении духа, тогда день пройдет удачно.