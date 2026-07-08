8 июля напомним близким о своей любви

8 июля в России празднуется День семьи, любви и верности. Примером христианской любви и самопожертвования стали святые Петр и Феврония, сегодня день их памяти.

Мощи покровителей семьи и брака хранятся в Муроме. Жители именно этого города предложили идею праздника. Он является отличным поводом лишний раз выразить близким свою искреннюю любовь.

Почти в каждой семье есть аллергик. Распространенность этого заболевания стала поводом для учреждения Всемирного дня борьбы с аллергией. Он отмечается ежегодно с 2005-го, а его цель - рассказать общественности о симптомах и профилактике недуга.

Также сегодня в России День зенитно-ракетных войск Вооруженных сил РФ, День бамовца и один из дней воинской славы: 8 июля (27 июня по старому стилю) 1709 года состоялась решающая битва Северной войны - Полтавская.

8 июля произошло несколько важных исторических событий. Так, в этот день в 1497 году экспедиция Васко да Гамы покинула Лиссабон и отправилась в морское плавание с целью доказать, что Африку можно обогнуть с юга.

В СССР в 1944 году были учреждены звание и орден «Мать-героиня», орден «Материнская слава», медаль «Материнская доблесть».

8 июля родились баснописец Жан де Лафонтен, конструктор Фердинад Цеппелин, историк и археолог Артур Эванс, авиаконструктор Николай Поликарпов, нобелевский лауреат физик Петр Капица, актеры театра и кино Николай Крюков и Андрей Мягков.

В народном календаре 8 июля - Петр и Феврония. Считалось, что с этого дня начинают водить хороводы русалки, поэтому при купании нужно быть особенно внимательным и аккуратным, иначе утащат на дно.

Именины сегодня отмечают Василий, Давид, Евфросиния, Никон, Петр, Феврония.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, высок риск ввязаться в авантюру. Чтобы избежать искушений, необходимо постоянно себя чем-то занимать, безделье противопоказано.