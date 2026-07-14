14 июля - День хаоса и беспорядка

Сегодня, 14 июля, можно отметить весьма необычный праздник - День хаоса и беспорядка. Идея заключается в том, чтобы подобрать меры по исправлению и улучшению жизни: сделать генеральную уборку, избавиться от ненужных вещей, навести порядок в доме, душе и сознании.

В российском календаре на 14 июля приходится неофициальный и очень уютный праздник - День смородины. Ягоду издревле ценят за целебные качества: в ней много витамина С, железа, антиоксидантов, она укрепляет иммунитет и поддерживает зрение, а чай из листьев - замечательное успокоительное.

И вряд ли у кого легкоузнаваемый аромат не пробуждает в памяти образы из детства - дача, самовар, бабушкино варенье и лето без забот.

В историю 14 июля вошло как дата штурма Иерусалима участниками первого крестового похода в 1099 году, демонстрации первого русского автомобиля на Всероссийской промышленно-художественной выставке в Нижнем Новгороде в 1896-м, запуска Транссибирской магистрали в 1903-м и выхода в свет первого издания книги доктора Спока «Уход за ребенком и его воспитание» в 1946-м.

14 июля родились кардинал Джулио Мазарини, поэт Гавриил Державин, писатель Ирвинг Стоун, основоположник модерна художник Густав Климт и кинорежиссер Ингмар Бергман.

Сегодня православная церковь вспоминает двух бессребреников-братьев Козьму и Дамиана. В народном календаре этот день назывался Кузьмой и Демьяном, или летними Кузьминками, на которые собирали малину и крыжовник, чтобы после приготовить варенье и компоты. Считалось, что малиновое варенье, сделанное в Кузьминки, будет невероятно вкусным.

Именины сегодня отмечают Алексей, Ангелина, Аркадий, Василий, Демьян, Иван, Константин, Кузьма и Петр.

Убывающая Луна переходит из четвертой четверти в новолуние. Согласно лунному календарю, в течение первой половины дня запасы энергии истощатся, вероятны перепады настроения и нервные срывы. Во второй половине сил на большие дела не останется, так что лучше отдохнуть и не спеша продумать планы на следующий месяц.