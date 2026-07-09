9 июля отметим день сахарного печенья

У любителей сладкого сегодня, 9 июля, есть повод побаловать себя чем-то вкусным, так как неофициально отмечается день сахарного печенья. Поздравьте знакомых кондитеров и продавцов таких изделий.

Сахарное печенье остается весьма популярным видом сладостей на рынке. Оно не относится к изысканным, но доступность, простота приготовления и вкус давно сделали его любимым лакомством миллионов людей по всему миру.

Православный мир отмечает явление Тихвинской иконы Божией Матери. Это один из образов, написанных святым апостолом Лукой. В V веке икона была перенесена из Иерусалима в Константинополь, откуда в 1383 году исчезла и чудесным образом явилась над водами Ладожского озера.

В истории 9 июля знаменательно рядом событий: в 1762 году в Петербурге произошел дворцовый переворот, в результате которого на престол вступила Екатерина II, в 1791-м русская армия нанесла поражение турецким войскам в Мачинском сражении, в 1877-м в США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию, а в Уимблдоне прошел первый теннисный турнир.

9 июля родились меценат граф Николай Шереметев, поэт Николай Асеев, народный артист России кинорежиссер Элем Климов, географ Андрей Капица, актриса театра и кино народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко.

По народному календарю 9 июля - Давид Земляничник. К этому времени на Руси поспевала ягода, которую любят за яркий цвет, тонкий аромат и целебные свойства, а чай из листьев придает силы и повышает общий тонус организма. В Пензенской области ее собирают раньше - с 20-х чисел июня.

В старину считалось, что если человек в Давидов день положит в левый карман листья земляники, то ему никто не сможет отказать и даст в долг.

В этот день именины отмечают Георгий, Давид, Денис, Иван, Павел и Тихон.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день удачен для работы и бизнеса, а также для творчества. Главное - обойтись без излишней суеты и не зацикливаться на грустных мыслях.