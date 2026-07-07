7 июля отправимся на поиски цветка папоротника

В понедельник, 7 июля, отмечается один из главных праздников календаря славян - Иван Купала.

В древности с ним были связаны особые обряды: девушки гадали на женихов, пуская венки по реке, женщины купались в лунном свете, накапливая энергию и здоровье, мужчины ставили шесты с горящим колесом в надежде, что Иван Купала щедро одарит урожаем и силой.

Весь праздник был посвящен Солнцу - символу вечной молодости, щедрости и богатства. В этот день традиционно складывались молодые пары, юноши и девушки присматривались друг к другу на лугах, где жгли костры, пели песни и плели венки.

В России сегодня один из дней воинской славы - День победы русского флота над турецким в Чесменском сражении, одержанной в 1770 году.

В ходе Русско-турецкой войны, которая началась в 1768-м, несколько эскадр Балтийского флота отправились в Средиземное море. Их задачей было отвлечь недруга от Черноморского флота. Во время сражения россиянам удалось нарушить связи между турецкими военными базами в Эгейском море и установить блокаду Дарданелл, что способствовало в итоге заключению мирного договора.

Также 7 июля отмечается День образования авиалесоохраны России, День борьбы с психосоматическими заболеваниями и День киберспорта в России.

У православных христиан сегодня Рождество Иоанна Предтечи.

7 июля в истории отмечено несколькими знаменательными событиями. В 1881 году в Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио», в 1957-м открылась первая Пагуошская конференция, положившая начало международной кампании за ядерное разоружение.

7 июля родились ткач и изобретатель Жозеф Мари Жаккар, революционерка-народница Вера Фигнер, композитор и дирижер Густав Малер, дрессировщик и цирковой артист Владимир Дуров, белорусский поэт, драматург, публицист Янка Купала, писатель и дарамтург Лион Фейхтвангер, нейрофизиолог Наталья Бехтерева, народная артистка СССР Елена Образцова, певец Тото Кутуньо.

Именинники сегодня Антон, Иван, Никита и Яков.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, начинать какие-то дела, особенно серьезные, нежелательно. Лучше заняться умственным развитием и расширить свои горизонты.