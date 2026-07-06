6 июля - Всемирный день поцелуя

6 июля отмечается Всемирный день поцелуя. Придумали его в Великобритании, а пару десятков лет назад Организация Объединенных Наций утвердила этот праздник.

Люди целуются и в знак уважения, и в знак примирения, существует даже ритуал поцелуя с врагами - в знак открытости и прозрачности намерений. В некоторых культурах троекратный поцелуй в щеку является обязательной частью приветствия.

6 июля проводятся различные конкурсы, приуроченные к празднику. Популярнейший из них - состязание на самый долгий поцелуй.

Также сегодня в России поздравляют архитекторов. Профессиональный праздник появился в календаре только год назад и отмечается в первый понедельник июля.

В истории 6 июля известно тем, что именно в этот день в 1785 году Конгресс США постановил назвать американскую валюту долларом. В 1885-м впервые была испытана на человеке вакцина против бешенства, а в 1994 году на экраны вышел фильм «Форрест Гамп».

6 июля родились российский император Николай I, русский и французский художник Марк Шагал, русский поэт-имажинист Анатолий Мариенгоф, мексиканская художница Фрида Кало, 43-й президент США Джордж Буш (младший) и американский актер Сильвестр Сталлоне.

По народному календарю 6 июля - Аграфена Купальница. Для предков это было время обрядов, примет и гаданий.

На Аграфену все жители деревни купались и мылись, используя собранные травы, обладающие, как считалось, особенной целебной силой. Ночью отправлялись в лес на поиски цветущего папоротника. Примета гласит: если его найти, можно обрести способность предсказывать будущее и видеть спрятанные в земле клады.

Именины сегодня отмечают Агриппина (Аграфена), Александр, Артемий, Василий, Герман, Денис, Константин, Корнилий, Митрофан, Петр, Святослав, Софья, Федор.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, настало время совершать решительные шаги и упорно стремиться к целям. если подвернулся шанс сменить работу или устроиться на хорошее место - ни в коем случае нельзя его упускать. Но нельзя забывать: путь к успеху прокладывает кристальная честность, даже в мелочах.