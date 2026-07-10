10 июля - День воинской славы России

Сегодня отмечается День воинской славы России. 10 июля 1709 года состоялась Полтавская битва, в которой русская армия под командованием Петра I одержала победу над шведами.

После того как Петр I отвоевал у Карла XII Ливонию и основал Санкт-Петербург, шведский король решил идти на Москву с юга. 11 мая началась осада Полтавы шведскими войсками. В конце месяца к городу подошли главные силы русской армии во главе с Петром. 8 июля на военном совете император принял решение о генеральном сражении.

В результате русская армия наголову разгромила первоклассное войско Карла XII, а сам король вместе с гетманом Мазепой скрылся в Османской империи. После этого Швеция перестала играть ведущую роль в Европе, а Северная война пошла по совсем другому сценарию.

10 июля - день, отмеченный в истории несколькими знаменательными событиями. В 1878 году в Англии футбольный арбитр впервые воспользовался свистком, в 1925-м в Дейтоне (США) начался процесс против преподавания теории Дарвина. В СССР в 1934-м создали народный комиссариат внутренних дел, а в 1935-м приняли постановление «О Генеральном плане реконструкции Москвы».

10 июля родились реформатор церкви Жан Кальвин, герой Отечественной войны 1812 года князь Петр Багратион, художник-импрессионист Камиль Писсарро, физик, инженер, изобретатель Никола Тесла, легендарный оперный певец Сергей Лемешев, советский писатель Лев Кассиль, народные артисты России Илья Олейников и Юрий Стоянов.

В народном календаре сегодня Самсон Сеногной. По состоянию сена в старину судили о будущем урожае: зеленое - будет на столе каша черная (гречневая), если черное - будет каша белая (пшеничная). В некоторых регионах бытовал обычай окроплять святой водой лошадей перед повторной распашкой земель под паром.

С именинами сегодня можно поздравить Александра, Владимира, Георгия, Григория, Ивана, Мартина, Петра, Самсона.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, пора завершать дела, начатые ранее. К новым приступать пока не стоит, а если все задачи закрыты, то можно посвятить время глубоким размышлениям.