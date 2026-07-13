13 июля поразмыслим над головоломками

Сегодня, 13 июля, мировое сообщество отмечает Международный день головоломки, посвященный изобретению, которая делает жизнь увлекательнее и ярче. Праздник приурочили к дате рождения Эрне Рубика, прославившегося на весь мир своим кубиком. Он работал преподавателем в Академии прикладных искусств в Будапеште и для объяснения одной из математических теорий придумал набор из 27 кубиков с гранями, окрашенными в разные цвета.

Если вы никогда не собирали кубик Рубика, не разгадывали шарады и не подбирали цифры в судоку, то настал подходящий момент.

13 июля - день, когда в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1871 году в лондонском Хрустальном дворце состоялась первая в мире выставка кошек, в 1882-м в Москве и Санкт-Петербурге заработали первые в России телефонные станции.

13 июля 1930 года в Уругвае начался первый в истории чемпионат мира по футболу - для него в Монтевидео построили стадион. Участниками первенства стали 13 команд, представлявших Аргентину, Бразилию, Бельгию, Боливию, Мексику, Парагвай, Перу, Румынию, США, Уругвай, Францию, Чили и Югославию.

В итоге в финал, который состоялся 30 июля, вышли Уругвай и Аргентина. Хозяева победили со счетом 4:2.

13 июля родились астроном Аристарх Белопольский, писатели Исаак Бабель и Валентин Пикуль, артисты Михаил Пуговкин и Петр Фоменко, мастер эпатажа художник Пьетро Мандзони.

В народном календаре сегодня Двенадцать апостолов. Праздник назван в честь учеников Иисуса Христа. Считалось, что в это время начинается самая жаркая часть лета. Как и на Пасху, на Двенадцать апостолов наши предки красили яйца и обменивались ими. А еще готовили яичницу всех возможных видов - с луком, ветчиной, сыром, хлебом и даже с селедкой.

Именины в этот день празднуют Алексей, Андрей, Варфоломей, Дина, Иван, Матвей, Михаил, Петр, Тимофей, Фаддей, Филипп, Фома и Яков.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, интуиция сегодня достигает пика, благодаря чему не исключены жизненно важные озарения и избавление от заблуждений. Но при одном условии: нельзя слишком много внимания уделять повседневным мелочам.