5 июля - День трудоголиков

Сегодня, 5 июля, праздник у людей, увлеченных своей работой, буквально живущих на ней, ставящих карьеру выше семьи и друзей, - День трудоголиков.

Он появился в США, но теперь считается международным. В этот день лучше вспомнить, что трудоголизм - форма зависимости, а переработки и отказ от отдыха и выходных чреваты неврозами, расстройствами нервной системы, болезнями. Если трудоголик потеряет здоровье и форму, работа перестанет приносить ему удовольствие.

5 июля нужно поздравить с профессиональным праздником работников морского и речного флота России.

Также 5 июля отмечается день рождения бикини. В 1946 году во время показа мод в Париже публике впервые представили эту модель женского купальника. Автором популярного в наши дни фасона стал модельер Луи Реар. Общественность не оценила новинку и окрестила ее по имени атолла, над которым за 4 дня до дефиле прошло испытание атомной бомбы.

До середины 50-х годов бикини было запрещено на многих курортах, пока на экраны не вышел фильм «И Бог создал женщину», где в таком наряде красовалась актриса Брижит Бардо.

В истории 5 июля отмечено несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1841 году Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство, в 1881-м в Египте открыли уникальную древнеегипетскую гробницу с захоронениями фараонов.

В народном календаре 5 июля - Евсеев день. В этот день обращали внимание на погоду: дождь или мерцающий месяц предвещали хороший урожай хлеба.

Именины сегодня отмечают Василий, Гавриил, Галактион, Григорий, Ульяна и Федор.

5 июля родились адмирал Павел Нахимов, социалистка и борец за права женщин Клара Цеткин, актер и режиссер Сергей Образцов.

Убывающая Луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, это интересный день, когда можно совершить невозможное. Настало время духовного преображения и преодоления сомнений. Сегодня лучший день для отказа от дурных привычек, решения финансовых проблем и обретения новых знакомств.

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