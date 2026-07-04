4 июля отдохнем от праздников

Сегодня значимых событий в России нет, но даже сам факт этого можно отметить. 4 июля в ряде стран - День отдыха от праздников.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда хочется спокойствия и тишины. Поэтому и появился такой день, который можно провести в уединении, размышляя о вечном и любуясь красотой своего внутреннего мира.

Тем не менее 4 июля есть повод праздновать у экологов. В этот день отмечается Международный день Днепра. Именно с этой рекой связана история славянских народов. Днепр занимает 4-е место в Европе по длине и площади бассейна, уступая Волге, Дунаю и Уралу. Праздник неофициальный, экологи установили его, чтобы привлечь внимание к проблемам этой реки.

Сегодня знаменательная дата для жителей Санкт-Петербурга. Северная столица отмечает День Достоевского культурно-литературными акциями. На улицах города разыграют театральные сценки из произведений писателя, организуют и другие мероприятия.

4 июля вошло в историю несколькими знаменательными событиями. В 1865 году увидело свет первое издание книги Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес», в 1900-м из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толя, в 1957-м состоялся первый полет пассажирского самолета Ил-18, а в 2007-м Сочи выбрали столицей Олимпиады-2014.

4 июля родились революционер Джузеппе Гарибальди и актриса Джина Лоллобриджида, английский географ и геодезист Джордж Эверест, двукратный олимпийский чемпион по академической гребле Юрий Тюкалов.

В народном календаре 4 июля Ульянов день. Предки собирали цветки липы, которые как раз распускались к этому времени. Использовались растения в разных целях - лечебных и косметических.

С липой было связано множество примет. Дереву приписывали способность избавлять человека от сглаза. Считалось, что срубивший его человек рискует заблудиться в лесу, а засохшая возле дома липа предвещала плохие перемены в семье.

Именины 4 июля отмечают Алексей, Анастасия, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор и Юлиан.

Убывающая Луна в третьей четверти. Согласно лунному календарю, энергетика дня опасная, нужно приложить все усилия к удержанию состояния спокойствия и равновесия. Серьезные дела лучше отложить. Если позволяют обстоятельства, день стоит провести дома и никуда не выходить.