3 апреля - Всемирный день вечеринки

Сегодня есть отличный повод для того, чтобы собрать друзей и от души пообщаться, потому что 3 апреля отмечается Всемирный день вечеринки. Это неофициальный праздник, но, несмотря на веселый характер, он был создан с серьезными намерениями.

Идея организовать его появилась после выхода фантастического романа «Полет» американской писательницы Ванны Бонта. Повествование заканчивается обратным отсчетом до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире должен пройти праздник, объединяющий человечество. Роман увидел свет в 1995 году, а уже в 1996-м в США отметили первый Всемирный день вечеринки.

Также 3 апреля считается днем рождения мобильного телефона. В 1973 году инженер компании Motorola Мартин Купер сделал первый звонок по такому аппарату. Он связался со своим знакомым из конкурирующей компании, заявив, что разговаривает по мобильному телефону. Аппарат отличался от тех, что тогда устанавливали в автомобили. Агрегаты в машинах весили более 13 кг, а Купер пользовался устройством весом чуть меньше 900 г. Это был настоящий технологический прорыв.

3 апреля произошло несколько важных исторических событий. В 1879-м София была провозглашена столицей Болгарии, в 1933-м советский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке почки человеку, в 1973-м компания IBM представила разработку штрихкода, а в 1976-м состоялось первое вручение французской кинопремии «Сезар».

3 апреля родились русский живописец и график Леонид Пастернак, писатель и сценарист Юрий Нагибин, советский снайпер, участница Великой Отечественной войны Роза Шанина, дважды лауреат премии «Оскар» киноактер Марлон Брандо.

В народном календаре сегодня Кирилл Катаник. Этот день считался последним, когда можно было скатиться на санках с гор, а потом их убирали до лучших времен.

Именины сегодня отмечают Владимир, Кирилл, Яков.

Продолжается полнолуние. Согласно лунному календарю, день идеально подходит для того, чтобы проявить свои интеллектуальные способности и добиться успеха в самых разных сферах. Главное - направить энергию в нужное русло.