25 ноября - День российского военного миротворца

25.11.2025 | 00:01

25 ноября отмечается День российского военного миротворца. Он появился 9 лет назад как память о дате вступления советских солдат в миссию на Ближнем Востоке в 1973 году. Сейчас в России подготовку контингента ведет 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, объявленный в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН. Предпосылкой для решения стало убийство 3 женщин-активисток в Доминиканской Республике в 1960-м.

В России 25 ноября еще и День гармониста. В национальной культуре и сам инструмент, и мастера игры на нем занимают особое место, так что цель праздника - сохранение и развитие самобытного фольклора.

В историю 25 ноября вошло благодаря ряду знаменательных событий. В 1339 году Московский Кремль обнесли дубовыми стенами, в 1918-м в мировой дипломатии появилась первая женщина-посол - Розике Швиммер, в 1935-м в СССР был учрежден орден «Знак Почета», а в 1942-м ССР и Франция заключили соглашение, с которого началось формирование эскадрильи «Нормандия - Неман».

25 ноября родились испанский драматург Лопе де Вега, русский поэт Александр Сумароков, основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов, пианист, композитор и педагог Сергей Танеев, генетик и селекционер Николай Вавилов.

В народном календаре 25 ноября - Иван Милостивый. С этого дня заканчивался сезон свадеб, а новый начинался не раньше Масленицы. Предки следили за погодой: снег или дождь предвещали оттепели до Введения (4 декабря).

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, пришло время настроиться на успех. Можно не бояться радикальных шагов, но делать их лучше не столько с опорой на новые возможности, сколько за счет укрепления уже имеющихся.