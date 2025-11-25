Не забудь!

25 ноября - День российского военного миротворца

Печать
Telegram

25 ноября отмечается День российского военного миротворца. Он появился 9 лет назад как память о дате вступления советских солдат в миссию на Ближнем Востоке в 1973 году. Сейчас в России подготовку контингента ведет 15-я отдельная гвардейская мотострелковая миротворческая бригада Центрального военного округа.

Также сегодня отмечается Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, объявленный в 1999 году Генеральной Ассамблеей ООН. Предпосылкой для решения стало убийство 3 женщин-активисток в Доминиканской Республике в 1960-м.

В России 25 ноября еще и День гармониста. В национальной культуре и сам инструмент, и мастера игры на нем занимают особое место, так что цель праздника - сохранение и развитие самобытного фольклора.

В историю 25 ноября вошло благодаря ряду знаменательных событий. В 1339 году Московский Кремль обнесли дубовыми стенами, в 1918-м в мировой дипломатии появилась первая женщина-посол - Розике Швиммер, в 1935-м в СССР был учрежден орден «Знак Почета», а в 1942-м ССР и Франция заключили соглашение, с которого началось формирование эскадрильи «Нормандия - Неман».

25 ноября родились испанский драматург Лопе де Вега, русский поэт Александр Сумароков, основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов, пианист, композитор и педагог Сергей Танеев, генетик и селекционер Николай Вавилов.

В народном календаре 25 ноября - Иван Милостивый. С этого дня заканчивался сезон свадеб, а новый начинался не раньше Масленицы. Предки следили за погодой: снег или дождь предвещали оттепели до Введения (4 декабря).

Именины сегодня отмечают Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Константин, Лев, Матвей, Николай, Степан, Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, пришло время настроиться на успех. Можно не бояться радикальных шагов, но делать их лучше не столько с опорой на новые возможности, сколько за счет укрепления уже имеющихся.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото pxhere.com
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети