24 ноября отмечается День моржа

24.11.2025 | 00:01

24 ноября в России отмечается экологический праздник День моржа. Дата выбрана неслучайно: в конце осени моржи отправляются с арктического побережья Чукотского моря на зимовку в Берингов пролив. Во время переселения они особенно уязвимы.

Защитники природы, учредив праздник, надеются привлечь внимание общественности к проблемам тихоокеанских моржей.

Дело в том, что их численность постоянно сокращается. Основные причины - глобальное потепление (животным приходится перемещаться со льда на сушу, скопление моржей на береговых лежбищах приводит к гибели молодняка) и вторжение людей на их территорию.

24 ноября известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1859 году в продаже появился труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов», в 1874-м американец Джозеф Глидден получил патент на колючую проволоку, в 1927-м состоялось открытие Московского государственного театра оперетты, в 1974-м был найден скелет австралопитека Люси, а в 2002-м брянский школьник Ян Непомнящий стал чемпионом мира по шахматам среди юниоров.

В этот день родились нидерландский философ-рационалист, натуралист Бенедикт Спиноза, русский полководец генералиссимус Александр Суворов, американский педагог, психолог, писатель Дейл Карнеги, французский живописец и график Анри де Тулуз-Лотрек, сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, советский композитор Альфред Шнитке.

В народном календаре сегодня Федор Студит, он же Федор Мороз. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. Сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели, а множество звезд на небе - обильный урожай грибов и ягод следующим летом.

Именины 24 ноября отмечают Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан и Федор.

Растущая Луна - в первой четверти. Согласно лунному календарю, в этот день хорошо заниматься бумажной работой, поиском информации, а вот начинать новые дела не рекомендуется.