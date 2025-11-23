23 ноября - Международный день акварели

23.11.2025 | 00:01

В воскресенье, 23 ноября, праздник не только художников, но и всех, кто любит рисовать. Сегодня отмечается Международный день акварели.

Техника акварели родилась в Китае, а в Европе распространилась в XVII веке. Аqua по-латински означает «вода», поэтому слово «акварель» переводится как «водянистая». В основе акварельных красок лежат клеи растительного происхождения, растворимые водой. Только ими можно создать воздушные переходы из одного цвета в другой, достичь легкости изображения.

В России общество акварелистов было учреждено в 1887 году. В настоящее время в стране действуют Школа акварели и Академия акварели и изящных искусств С. Андрияки.

В преддверии праздника в городах по всему миру проходят выставки художников, рисовавших и рисующих в этой технике.

В Казахстане 23 ноября отмечают День дорожной полиции, в Японии – День благодарности труду.

В истории 23 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1763 году Екатерина II учредила в России Медицинскую коллегию, в 1869-м в Шотландии спустили на воду «Катти Сарк» - единственный сохранившийся до наших дней классический чайный клипер, в 1917-м декретом Совнаркома были уничтожены сословия и гражданские чины дореволюционной России.

23 ноября родились нарком просвещения Анатолий Луначарский, детский писатель Николай Носов, дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Владислав Волков.

В народном календаре сегодня Родион и Ераст. Крестьяне в этот день приносили в церковь хлеб и большой кусок соли для освящения, которые затем скармливали скоту, чтобы животные были здоровы.

Именины 23 ноября также отмечают Александр, Алексей, Анна, Борис, Георгий, Денис, Ефрем, Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр и Терентий.

Растущая луна в первой четверти. По лунному календарю этот день следует провести в делах, пассивность противопоказана. Всеми силами нужно настроиться на позитив, чтобы дальнейшие события в жизни получили положительное развитие.