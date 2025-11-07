7 ноября - День Октябрьской революции 1917 года

«День 7 Ноября - красный день календаря. Посмотри в свое окно: все на улице красно! Вьются флаги у ворот, пламенем пылая. Видишь, музыка идет там, где шли трамваи» - это стихотворение Самуила Маршака с детства знают люди среднего и старшего возраста.
В ночь с 25 на 26 октября по старому стилю (с 7 на 8 ноября по новому) 1917 года в Петрограде произошло восстание: вооруженные рабочие, солдаты и матросы захватили Зимний дворец и провозгласили власть Советов.
С тех пор на протяжении многих десятилетий жители Советского Союза 7 Ноября выходили на праздничные демонстрации с портретами партийных вождей, воздушными шариками и искусственными цветами из гофрированной бумаги. Так отмечался день Великой Октябрьской социалистической революции.
Впрочем, всем было весело: «Весь народ - и млад и стар - празднует свободу, и летит мой красный шар прямо к небосводу».
Сейчас этот день перестал считаться праздником, хоть и входит в календарь памятных дат. И называется он иначе - День Октябрьской революции 1917 года.
7 ноября отмечается День воинской славы России. Он учрежден в память о военном параде, прошедшем на Красной площади в Москве в 1941 году, в 24-ю годовщину Октябрьской социалистической революции.
Парад состоялся в самые трудные для страны дни, когда столица была на осадном положении. С Красной площади, которая попадала в зону обстрела, солдаты отправлялись прямо на фронт - линия проходила всего в нескольких километрах.
Это событие оказало огромное воздействие на боевой дух войск и вызвало патриотический подъем среди населения страны.
С 2003-го в Москве на Красной площади ежегодно в честь исторического военного парада красноармейцев 7 ноября проводится торжественный марш с участием ветеранов Великой Отечественной войны, курсантов военных училищ, разных творческих и патриотических коллективов.
В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. Так, в 1902 году в Туле открылся первый в России вытрезвитель, а в 1918-м выпустили первые марки Советской России.
В народном календаре сегодня Дедовские плачи. Наши предки полагали, что в этот день плачет вся природа (идут дожди или снег), и ввели обычай горевать вместе с ней: на Дедовские плачи вспоминали умерших родственников и друзей.
Именины сегодня празднует Валерий.
7 ноября родились французский физик и химик Мария Склодовская-Кюри, русский революционер Лев Троцкий, советский писатель, автор романа «Чапаев» Дмитрий Фурманов, советские актеры Рина Зеленая и Георгий Милляр.
Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, сегодня стоит отложить важные дела и переговоры. Это пассивный день, хорошо подходящий для отдыха.
