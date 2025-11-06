6 ноября вспомним о погибших от рук человека животных

06.11.2025 | 00:01

Сегодня, 6 ноября, отмечается Международный день памяти животных, погибших от рук человека.

Множество животных вымирает в результате деятельности человека. Целые виды исчезают с лица земли из-за вторжения в природу, представители промысловых видов гибнут от охотничьих пуль и капканов, в лабораториях ученые ставят опыты на грызунах и собаках, а бизнесмены теневого сектора торговли наживаются на редких особях, подвергая их мучительному отлову и транспортировке.

6 ноября представители природоохранных организаций, фондов защиты животных призывают вспомнить всех братьев наших меньших, которые стали жертвой человеческой неосторожности, халатности, безразличия или прихоти.

Также сегодня День руководителя проектов и Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1492 году Христофор Колумб ознакомился со странным обычаем индейцев - табакокурением. В 1919-м в Лондоне было объявлено о подтверждении общей теории относительности Эйнштейна. В 1930 году запустили Московский автосборочный завод имени КИМ - именно там выпускался легендарный «Москвич». А в 1991-м указом президента Бориса Ельцина была прекращена деятельность КПСС и Компартии РСФСР.

Православные в этот день отмечают праздник чудотворной иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». На ней изображена Дева Мария в окружении людей, страдающих от недугов и скорби, и ангелов, совершающих благодеяния.

В народном календаре день называли Светец. На Руси с него начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, юные красавицы занимались рукоделием и одновременно пели или беседовали при свете лучины, заправленной в светец.

Именины сегодня празднуют Алексей, Афанасий, Виктория, Георгий, Иван, Николай и Петр.

6 ноября родились бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна Адольф Сакс, русский прозаик и драматург Дмитрий Мамин-Сибиряк, народный артист РСФСР Эмиль Лотяну.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для рутинной работы, но буквально создан для дружеских встреч, знакомств и свиданий.