3 ноября - Иларионов день

03.11.2025 | 00:01

Сегодня, 3 ноября, можно посвятить время рассматриванию изящных японских гравюр, послушать музыку Страны Восходящего Солнца, поискать в интернете фотографии старинных ваз и полюбоваться ими. Потому что в Японии празднуется День культуры, а в России интерес к этой стране в последние годы не снижается.

В истории 3 ноября известно несколькими знаменательными событиями. В 1914-м выдан первый патент на изобретение бюстгальтера, его получила американка Мэри Фелпс Якоб. В 1941 году в Киево-Печерской лавре был взорван Успенский собор, в 1957-м в СССР запустили космический аппарат «Спутник-2» с собакой Лайкой на борту.

3 ноября родились итальянский ювелир и скульптор Бенвенуто Челлини, советский поэт, переводчик и писатель Самуил Маршак, советский поэт Эдуард Багрицкий.

3 ноября в народном календаре Иларионов день. Сегодня отмечают память двух святых тезок - палестинского Илариона Великого (III-IV вв.) и русского Илариона Псковоезерского (XV в.). Считалось, что если на Илариона снег ляжет на сырую землю и не растает, то весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву, то в следующем году следует ждать богатого урожая хлеба.

Именины сегодня празднуют Аза, Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий, Владимир, Денис, Дмитрий, Захар, Иван, Ил(л)арион, Константин, Николай, Пелагея, Сергей, Федор и Яков.

Растущая луна во второй четверти. Лунный календарь советует быть в этот день спокойным и доброжелательным, не стоит заострять внимание на каких-то появившихся проблемах и выяснять отношения. Время можно посвятить осознанию и анализу прошлого, получению образования.